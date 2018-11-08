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Крымские санатории попали под санкции США

09.11.2018 11:00 — Разное | Ежедневник  
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Крымские санатории попали под санкции США

фото: rbc.ru

8 ноября Вашингтон расширил санкции «в ответ на продолжающуюся пагубную деятельность России и ее поведение по дестабилизации».

Минфин США расширил два уже существующих антироссийских списка санкций: ограничения, вводимые за события на востоке Украины, а также по закону CAATSA («О противодействии противникам Америки»). Списки пополнились тремя физлицами и девятью организациями, сообщает РБК.

Так, в список физлиц попал гражданин Украины Андрей Сушко, названный сотрудником ФСБ России, еще один гражданин Украины Александр Басов, которого называют заместителем министра по госбезопасности ЛНР. Его обвиняют в использовании своего положения для преследования членов секты «Свидетели Иеговы».

Также в список попал и россиянин — учредитель ООО «УКИП» Владимир Зарицкий. Сама компания также стала фигурантом списка, так как «в 2018 году правительство Крыма без согласия украинского правительства приватизировало и продало компании три гостиницы примерно за 24 млн долларов». Речь идет о санаториях «Ай-Петри», «Дюльбер» и «Мисхор», тоже попавших под санкции.

Среди попавших под санкции компаний - ООО «Южный проект», которая «принадлежит или контролируется прямо или косвенно банком «Россия» и Ковальчуком Юрием», которые находятся под санкциями.

Пятизвездочный отель Mriya Resort & SPA попал в санкционный список, так как контролирующая его компания — «Гарант-СВ» — «юридическое лицо, конечный владелец которого — Сбербанк».

Министерство безопасности Луганской республики попало в список, так как «сыграло решающую роль в осуществлении Россией насильственного контроля над некоторыми районами Луганска и ответственно за серьезные нарушения прав человека», в том числе практику содержания под стражей и пытки заключенных.



 
 
 
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8 ноября Вашингтон расширил санкции «в ответ на продолжающуюся пагубную деятельность России и ее поведение по дестабилизации».
 
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