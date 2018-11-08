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ГАИ усилит контроль за дорожным движением вблизи учреждений образования

09.11.2018 11:17 — Разное | Аргументы и факты  
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ГАИ усилит контроль за дорожным движением вблизи учреждений образования
БЕЛТА

Период окончания школьных каникул характеризуется наличием рада угроз обеспечения безопасности детей на дорогах. Одним из основных рисков является увеличение интенсивности движения автотранспорта вблизи школ перед началом занятий и по их окончанию, обусловленное активным использованием родителями автомобилей. За время каникул дети в той или иной мере утрачивают навыки безопасного поведения на дороге в условиях высокой интенсивности движения автотранспорта, прежде всего в утренние и вечерние «часы пик» при движении по маршруту «дом-школа-дом».

Самыми распространенными причинами дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, как правило, становится переход проезжей части в неустановленном месте, неожиданный выход из-за транспортного средства или другого препятствия, игра на проезжей части, несоблюдение водителями правил проезда пешеходных переходов, нарушение правил движения велосипедистов, пояснила старший инспектор по АиП ОГАИ Октябрьского РУВД г. Минска Виктория Царук.

ГАИ рекомендует родителям выбирать наиболее безопасный маршрут. По возможности сопровождать ребенка. Прикрепите на детскую одежду световозвращающие элементы. Их должно быть достаточно, чтобы ребенок был хорошо заметен другим участникам дорожного движения со всех сторон.

Госавтоинспекция также обращает внимание водителей на то, что необходимо быть предельно внимательными и осторожными, быть готовыми к внезапному появлению детей на дороге, особенно вблизи учреждений образования.

Столичная Госавтоинспекция будет осуществлять дежурство на наиболее напряженных участках улично-дорожной сети, непосредственно прилегающих к учебным заведениям. Особое внимание будет уделено соблюдению правил дорожного движения в жилой зоне и правилам перевозки детей, которым зачастую пренебрегают родители, ошибочно полагая, что если учреждение образование находится совсем рядом с домом, то можно перевозить своего ребенка игнорируя правила дорожного движения.

 
Теги: Минск
 
 
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Столичная Госавтоинспекция будет осуществлять дежурство на наиболее напряженных участках улично-дорожной сети, непосредственно прилегающих к учебным...
 
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