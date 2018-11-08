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ВТО как новый инвестиционный стимул для Беларуси

09.11.2018 11:06 — Разное | Партизан  
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Новое правительство Беларуси актуализировало проблематику вступления в ВТО, рассчитывая, что этот шаг посодействует решению одной из ключевых для страны проблем – снизить стоимость внешних заимствований, в чем страна сейчас критично нуждается.

ВТО как новый инвестиционный стимул для Беларуси
Табу на реформы

Исполнение обязательств по внешнему госдолгу, включая погашение и уплату процентов, обойдется Беларуси в 2019 году, согласно законопроекту о республиканском бюджете, в USD3,7 млрд: USD2,5 млрд уйдет на погашение внешнего госдолга, еще USD1,2 млрд – на его обслуживание. 

Правительство рассчитывает рефинансировать около USD1,8 млрд госдолга за счет внешних и внутренних источников.

В частности, за счет продажи валютных облигаций на внутреннем рынке Минфин Беларуси намерен в 2019 году привлечь USD400 млн. Ожидается, что USD630 млн кредитных ресурсов предоставит Россия. Остаются «непокрытыми» около USD800 млн. 

В то же время в 2019 году Беларусь, судя по заявлениям Минфина, не планирует выходить с валютными облигациями на рынок евробондов. 

Дело в том, что в США продолжается цикл повышения учетных ставок Федеральной резервной системы, риск-премии для развивающихся рынков находятся на высоких значениях. Повторить успех по размещению 12-летних евробондов с купоном 6,2% сейчас не удастся.

Тем не менее, несмотря на сохраняющуюся напряженную ситуацию с погашением и обслуживаем валютных обязательств, белорусские власти по-прежнему не рассматривают приватизацию ни в качестве источника финансовых поступлений в бюджет, ни как инструмент повышения эффективности госсектора. 

Законопроектом о республиканском бюджете на 2019 год поступления от приватизации госимущества  запланированы рекордно скромные – всего BYN40 млн.

Столь низкие ожидания поступлений в бюджет в 2019 году от приватизационного источника могут свидетельствовать о том, что правительство абсолютно трезво оценивает реальную ситуацию и перспективы приватизации госимущества в Беларуси. 

Анонсируя не так давно назначение новых членов правительства,  Александр Лукашенко сразу обозначил для новой правительственной команды несколько запретных сфер. Одна и них – приватизация.

Отметим, что летом 2017 года возникла пауза в переговорах Беларуси с МВФ о новой программе сотрудничества и кредиту в размере около USD3 млрд под 2,28% годовых на десять лет. 

Стороны разошлись во взглядах относительно скорости реформ в Беларуси, в частности, в вопросе ликвидации перекрестного субсидирования в системе ЖКУ и реформе госсектора. 

А 25 октября А. Лукашенко снова предупредил нового премьера через его первого зама Александра Турчина, которого принял у себя с докладом, о том, чтобы правительство не увлекалось реформами.


Надежда – на ВТО?

Между тем, премьер-министр Беларуси Сергей Румас недавно выразил большую обеспокоенность ростом нагрузки на бюджет страны в связи с необходимостью обслуживания внешнего госдолга. 

Если по 2018 году расходы по обслуживанию госдолга  прогнозируются в размере BYN2,3 млрд, то в 2019 году эта сумма, по расчетам, возрастет почти до BYN3 млрд, отметил С. Румас 31 октября, представляя в парламенте программу деятельности правительства на 2019-2020 годы.

В условиях весьма ограниченного поля для маневра правительство пытается воспользоваться новой возможностью для удешевления внешних заимствований, которые открывает для страны вступление к ВТО. 

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас 31 октября сообщил, что правительство Беларуси поставило перед собой задачу к концу 2019 года завершить переговоры по вступлению в ВТО, а в 2020 году – вступить в эту организацию.

Правительство рассчитывает, что членство Беларуси в ВТО укрепит позиции страны в переговорах с международными финансовыми организациями и институтами и повысит ее суверенный кредитный рейтинг, что позволит стране иметь более легкий, расширенный доступ к заемным средствам на развитие экономики.

«Поскольку мы будем частью многосторонней глобальной торговой системы, более предсказуемым партнером, то и отношение к нам будет другое», – отметил посол по особым поручениям МИД Беларуси, главный белорусский переговорщик по вопросам вступления Беларуси в ВТО Владимир Серпиков в своем выступлении в Минске в рамках Недели ВТО в Беларуси 2 ноября. 

Кроме того, подчеркнул он, ВТО даст инструменты, благодаря которым у Беларуси появится больше возможностей отстаивать национальные интересы в части различных торговых споров, а также для опротестования различных ограничительных мер со стороны членов ВТО.

Начальник отдела ВТО и унификации торговых режимов управления внешнеторговой политики Департамента внешнеэкономической деятельности Министерства иностранных дел Беларуси Ольга Казакевич в свою очередь подчеркнула, что членство в ВТО позволит Беларуси создать предсказуемый инвестиционный режим для инвесторов. 

«Что нужно инвестору? Ему нужно понимать, какие риски он несет, приходя на рынок той или иной страны. В то же время все обязательства каждой страны перед ВТО четко прописываются. И инвестор может прочитать, что может страна и что не может: какие ограничения страна может вводить и в каких секторах и какие – не может. 

То есть, когда инвестор приходит в какой-то сектор – например, в транспортный, то он видит, что страна связала себя обязательствами и никаких ограничений в отношении иностранных поставщиков не будет. Таким образом, для него это – минимизация рисков», – пояснила О. Казакевич.

По ее словам, пока Беларусь не является членом ВТО, она может как угодно заверять инвесторов в привлекательности своего инвестиционного режима. «Но пока нет такого подтверждения, что мы связали себя обязательствами в раках ВТО, это для инвестора – просто слова», – сказала Казакевич.

Она подчеркнула, что членство в ВТО для страны – это как сертификат качества. 

«Мы можем быть самыми умными и самыми лучшими, но без этого сертификата, который подтверждает это, этому не поверят. А сертификату зачастую верят больше, чем каким-то действиям. Потому что это – мировая торговая система, в которой 164 члена ВТО», – отметила Казакевич.

Правительство твердо стоит на пути вступления в ВТО

Об этом 5 ноября заявил первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Евдоченко на KEF-2018 в Минске.

Из всех стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) сейчас только Беларусь не является членом ВТО. Не являясь де-юре членом ВТО, но будучи страной евразийского союза, Беларусь, тем не менее, во многом вынуждена работать по правилам этой организации, поскольку нормы ВТО положены в основу законодательства ЕАЭС, но механизма защиты от конкуренции с членами ВТО, в том числе на рынке ЕАЭС, Беларусь не имеет.

Рабочая группа по вступлению Беларуси в ВТО включает 40 стран. В процессе вступления в ВТО в переговоры с Беларусью по доступу на рынки товаров вступили 26 стран, при этом с 19 странами переговоры уже завершены (с 9 странами переговоры завершились за последние два года). 

Осталась 7 стран – ЕС, США, Канада и другие. По доступу на рынки услуг в переговоры с Беларусью вступили 14 стран, при этом с девятью странами переговоры уже завершены, с пятью странами они продолжаются, это – США, Канада, ЕС, Украина, Швейцария.

По словам А. Евдоченко, за последние два года Беларусь на пути в ВТО сделала больше, чем за предыдущие 23 года. 

«У нас осталось семь самых трудных стран и ЕС как единый блок. Мы надеемся, что к первому кварталу 2019 года сумеем завершить переговоры со всеми партнерами, кроме, наверное, США. И есть все предпосылки, чтобы к осени 2019 года мы прошли нашу часть пути», – сказал А. Евдоченко.

Директор департамента по присоединению новых стран секретариата ВТО Майка Ошикава на KEF-2018 отметила, что впервые правительство Беларуси установило конкретные ориентиры вступления страны в ВТО. По ее словам, «это – амбициозная, но достаточно реалистичная цель». 

Правда, добавила она, пока остается нерешенным ряд структурных вопросов в белорусской экономике. Она отметила недостаточную реформированность белорусского госсектора, существующие ограничения в инвестиционной деятельности, в ценовом регулировании, ряд имеющихся фитосанитарных требований, которые другие страны воспринимают в качестве барьеров.


Окончательное решение Минск примет позже

А. Евдоченко на KEF-2018 подчеркнул, что Беларусь выступает за многостороннюю торговую переговорную площадку, за сохранение и укрепление ВТО, хотя у нее большую озабоченность вызывают последние протекционистские меры и эскалация торговых конфликтов. 

По его словам, если в 2009 году, в разгар финансового кризиса, предполагалось, что протекционизм достиг своего апогея, и тогда было всего 367 мер, искажающих торговлю по классификации ВТО, то сегодня – уже 567.Как было сказано, большую часть подобных мер принимают страны с крупнейшими экономиками.

Похоже, что эти тенденции уже посеяли сомнения у высшего руководства Беларуси относительно необходимости вступления страны в ВТО, министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей после доклада у Александра Лукашенко по проблематике ВТО 4 сентября отметил, что в мире происходит определенный отход от общепринятых ранее правил торговли, в том числе в деятельности ВТО. 

«И вот эта конфронтация, отход от правил торговли, усиление конкуренции в разных регионах, на разных рынках, конечно же, оказывает негативное влияние и на нашу экспортную, внешнеэкономическую составляющую», – сказал он.

Министр отметил, что Беларусь будем продолжать работу по вступлению в ВТО. «Но окончательное решение будет приниматься на более позднем этапе, когда мы действительно будем видеть, что это для нас выгодно», – подчеркнул В. Макей.

 
Теги: Минск
 
 
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