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Разбогатеет ли на битуме Управделами Лукашенко?

09.11.2018 11:00 — Разное | Партизан  
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Совместное белорусско-украинское предприятие «Белавтодор-Украина», одним из учредителей которого является структура Управления делами президента Беларуси, планирует построить в Киеве крупный асфальтобетонный завод.



Как сообщает сайт украинского министерства экологии и природных ресурсов, компания «Белавтодор-Украина» планирует построить асфальтобетонный завод в Печерском районе Киева для обеспечения контрактов по ремонту дорог. 

Мощность производства составит 200 тыс. тонн смеси, которая, в первую очередь, будет использована в киевском регионе.

Совместное предприятие «Белавтодор-Украина» было зарегистрировано в начале 2017 года. 

Его соучредителями являются украинская девелоперская компания «Недвижимость столицы» (50% в капитале), а также белорусские юридические лица. В частности, 20% акций принадлежит РТУП «Белзарубежторг».

С 2017 года на украинском рынке битума, который является главным ингредиентом асфальта, присутствует дочернее предприятие Управления делами Лукашенко — компания «Белзарубежторг-Украина» («БЗТ-Украина»).

Свою долю, по 10%, в СП «Белавтодор-Украина» имеют также дорожно-строительные тресты из Гродно (№6), Гомеля (№2) и Бреста (№4).

За последние 1,5 года белорусские предприятия получили около десяти подрядов на ремонт автомобильных дорог в Украине.

Запуск асфальтобетонного завода в Киеве, возможно, оживит другой проект Управления делами президента Беларуси на украинском рынке, прогнозируют эксперты Завтра твоей страны. В том же 2017 году в Украине было зарегистрировано еще одно дочернее предприятие «Белзарубежторг». 

По информации с официального сайта, «Белзарубежторг» занимается оптовой продажей белорусских нефтепродуктов и российского пластика, а также химического сырья и упаковочной пленки. В 2017 году его компания в Украине (со 100% долей в капитале) «БЗТ-Украина» стала одним из лидеров по продажам битума.

Как сообщали профильные ресурсы, только зарегистрировавшись, за дорожный сезон прошлого года «БЗТ-Украина» обогнала всех конкурентов и заняла первое место по объемам поставки битума (со 100 тыс. тоннами) в январе-сентябре 2017 года. 

В этом году, если судить по украинским СМИ, активность «БЗТ-Украина» невелика. Но, возможно, с запуском асфальтобетонного завода, для которого требуется битум, компания управления делами президента восстановит свои лидирующие позиции на украинском рынке.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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