СК завершил расследование по делу футбольного болельщика из России, который сбил в Минске ребенка

Следователи завершили расследование дела о дорожно-транспортном происшествии на улице Якуба Коласа в Минске, в котором серьезно пострадал ребенок. Об этом сообщили в Следственном комитете.



Фотография со следственного эксперимента

В ходе следствия установлено, что 11 августа, около 16.00, 22-летний водитель Chevrolet Orlando ехал по улице Якуба Коласа. В нарушение ПДД проявил невнимательность и неосмотрительность и совершил наезд на ребенка, который перебегал дорогу вблизи регулируемого пешеходного перехода на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП мальчик получил тяжкие телесные повреждения. В настоящее время он выписан из учреждения здравоохранения и находится дома под наблюдением родителей, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

— К материалам уголовного дела приобщены результаты судебно-медицинских и автотехнической экспертиз. Для установления обстоятельств происшествия был проведен следственный эксперимент в условиях места ДТП, который подтвердил, что водитель мог и должен был своевременно обнаружить ребенка и принять меры к снижению скорости движения вплоть до полной остановки транспортного средства, — сообщили в СК.

Мужчине предъявили обвинение по ч. 2 ст. 317 (Нарушение ПДД, повлекшее причинение тяжкого телесного повреждения) УК Беларуси. Обвиняемый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном, и возместил моральный и материальный вред родителям, а также компенсировал траты на лечение ребенка.

В связи с тем, что обвиняемый является гражданином Российской Федерации и не имеет постоянного места жительства в Беларуси, к нему применялась мера пресечения в виде заключения под стражу, которая в ходе следствия была изменена на залог.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.