В пятницу и выходные пройдет массированная отработка трассы М1

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Отработка будет проведена в пределах Несвижского, Столбцовского, Дзержинского, Минского, Смолевичского, Борисовского и Крупского районов.- сообщилив пресс-службе УГАИ УВД Миноблисполкома.Стоит отметить, что на указанной трассе, проходящей по территории Минской области, в 2018 году совершено 32 дорожно-транспортных происшествия, в которых 16 человек погибли и 42 - травмированы. Основная часть аварий стала возможной из-за нарушений скоростного режима.