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В пятницу и выходные пройдет массированная отработка трассы М1
Иллюстрация: TUT.BY
Отработка будет проведена в пределах Несвижского, Столбцовского, Дзержинского, Минского, Смолевичского, Борисовского и Крупского районов.
"Сотрудники ГАИ будут контролировать выполнение участниками дорожного движения требований ПДД. Особое внимание уделят соблюдению скоростных режимов, правил перевозки пассажиров (в особенности детей), выявлению нетрезвых водителей и лиц, не имеющих или лишенных права управления транспортными средствами, а также пресечению нарушений ПДД пешеходами, велосипедистами и водителями мототранспорта", - сообщили
Стоит отметить, что на указанной трассе, проходящей по территории Минской области, в 2018 году совершено 32 дорожно-транспортных происшествия, в которых 16 человек погибли и 42 - травмированы. Основная часть аварий стала возможной из-за нарушений скоростного режима.
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Иллюстрация: TUT.BY С целью предупреждения дорожно-транспортных происшествий с пятницы, 9 ноября, по воскресенье, 11 ноября, включительно ГАИ проведет массированную...
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