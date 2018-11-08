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В пятницу и выходные пройдет массированная отработка трассы М1

09.11.2018 11:52 — Разное | UDF  
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Иллюстрация: TUT.BY
С целью предупреждения дорожно-транспортных происшествий с пятницы, 9 ноября, по воскресенье, 11 ноября, включительно ГАИ проведет массированную отработку трассы М1 (БрестМинск – граница Российской Федерации).

Отработка будет проведена в пределах Несвижского, Столбцовского, Дзержинского, Минского, Смолевичского, Борисовского и Крупского районов.

"Сотрудники ГАИ будут контролировать выполнение участниками дорожного движения требований ПДД. Особое внимание уделят соблюдению скоростных режимов, правил перевозки пассажиров (в особенности детей), выявлению нетрезвых водителей и лиц, не имеющих или лишенных права управления транспортными средствами, а также пресечению нарушений ПДД пешеходами, велосипедистами и водителями мототранспорта", - сообщили UDF.BY в пресс-службе УГАИ УВД Миноблисполкома.

Стоит отметить, что на указанной трассе, проходящей по территории Минской области, в 2018 году совершено 32 дорожно-транспортных происшествия, в которых 16 человек погибли и 42 - травмированы. Основная часть аварий стала возможной из-за нарушений скоростного режима.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Иллюстрация: TUT.BY С целью предупреждения дорожно-транспортных происшествий с пятницы, 9 ноября, по воскресенье, 11 ноября, включительно ГАИ проведет массированную...
 
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