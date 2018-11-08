Россия больше не может позволить себе непонятного союзника — эксперт о Лукашенко

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По мнению эксперта, белорусский лидер не до конца понимает геополитическую обстановку, которая складывается в мире в связи с планами США о выходе из договора о ракетах малой и средней дальности.— пояснилЭксперт также добавил, что считает нынешнюю Украину стратегической угрозой безопасности РФ, поскольку она вполне может предоставить свою территорию для американских ракет.— убежден Холмогоров.Об этом он заявил 8 ноября на пресс-конференции «Американские выборы: последствия для Украины» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.