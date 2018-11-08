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Россия больше не может позволить себе непонятного союзника — эксперт о Лукашенко
Фото: РИА Новости, Алексей Никольский
По мнению эксперта, белорусский лидер не до конца понимает геополитическую обстановку, которая складывается в мире в связи с планами США о выходе из договора о ракетах малой и средней дальности.
«Россия больше не может позволить себе такую роскошь, как иметь вблизи своих границ субъекта с непонятным статусом, который пытается торговаться в момент, когда реально существует угроза попасть под ракетный удар», — пояснил Егор Холмогоров.
Эксперт также добавил, что считает нынешнюю Украину стратегической угрозой безопасности РФ, поскольку она вполне может предоставить свою территорию для американских ракет.
«Поэтому наличие на Украине более или менее лояльного режима — это не вопрос амбиций, это вопрос безопасности здесь и сейчас», — убежден Холмогоров.
Об этом он заявил 8 ноября на пресс-конференции «Американские выборы: последствия для Украины» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.
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Историк и публицист Егор Холмогоров раскритиковал позицию Лукашенко.
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