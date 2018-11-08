Два способа, как белорусам обойти новые правила беспошлинного ввоза

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Способ №1: ехать на закупы в лохмотьях

«Я себе все там покупал малогабаритное, что дороже 1500 евро, и спокойно вез. Ваты отметил и дальше понеслось... Коробку от фотика в мусор, от обьектива — в мусор. В телефон новый симку польскую вставил, куртку на плечи, ботинки на ноги и т.д. Жена, дети — то же самое. И чемодан вещей б/у».

Способ №2: лететь самолетом

Напомним, с нового года белорусы смогут беспошлинно ввозить в страну товар на 500 евро, сейчас лимиты — 1500 евро.предлагает пользователь форумаПо его словам, так все и делают: на польской границе на Кузнице все в коробках и пакетах из бутиков.На форуме обращают внимание на то, что новые таможенные правила касаются только тех, кто путешествует наземным транспортом.— пишет еще один участник дискуссии.Кстати, на форуме Беларусь называют страной самого дорогого айфона в мире.