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Два способа, как белорусам обойти новые правила беспошлинного ввоза

09.11.2018 11:33 — Разное | UDF  
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Народные рецепты появились на форумах после того, как стало известно об урезании в три раза лимита на ввоз товаров из-за границы для жителей стран ЕАЭС.

Напомним, с нового года белорусы смогут беспошлинно ввозить в страну товар на 500 евро, сейчас лимиты — 1500 евро.


Способ №1: ехать на закупы в лохмотьях

«Там переодеться в новое, только бирки не забыть снять», — предлагает пользователь форума talks.by.

По его словам, так все и делают: на польской границе на Кузнице все в коробках и пакетах из бутиков.

«Я себе все там покупал малогабаритное, что дороже 1500 евро, и спокойно вез. Ваты отметил и дальше понеслось... Коробку от фотика в мусор, от обьектива — в мусор. В телефон новый симку польскую вставил, куртку на плечи, ботинки на ноги и т.д. Жена, дети — то же самое. И чемодан вещей б/у».



Способ №2: лететь самолетом

На форуме обращают внимание на то, что новые таможенные правила касаются только тех, кто путешествует наземным транспортом.

«Короче, если хочешь купить айфон последней модели, лети самолетом. Просто привезти из Вильнюса на маршрутке уже не получится, но даже если слетать, получится дешевле, чем покупать «огрызок» в РБ», — пишет еще один участник дискуссии.

Кстати, на форуме Беларусь называют страной самого дорогого айфона в мире.

 
 
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