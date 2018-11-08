Когда взбунтуются олигархи?



Иллюстративное фото

Статьи в рубрике "Мнение" отражают точку зрения исключительно автора. Позиция редакции UDF.BY может не совпадать с точкой зрения автора. Редакция не несет ответственности за достоверность и толкование приведенной информации

Однако пару лет назад отношение к российским олигархам резко сменилось на противоположное. Год назад во Франции задержали олигарха и по совместительству сенатора Сулеймана Керимова. В этом году Роману Абрамовичу отказали в продлении британской визы, а Швейцария отказала в предоставлении вида на жительство с позорной формулировкой, что его пребывание в стране нежелательно «в качестве источника возможных угроз в области общественной безопасности, а также с точки зрения возможного репутационного ущерба». Организаторы форума в Давосе приняли решение не приглашать на мероприятие Вексельберга, Дерипаску и Костина.Важно упомянуть, что отношение резко изменилось не только по отношению к тем, кто попал в американские санкционные списки, а ко всем бизнесменам российского происхождения. Элементарные финансовые операции, такие как открытие счета, перевод денег, покупка недвижимости, которые раньше проходили в де-факто автоматическом режиме, сейчас связаны с муторными проверками источников средств, а также высокой вероятностью отказа в транзакции без объяснения причин.Что же вдруг произошло? Может, Запад резко изменил свое отношение к коррупции? Скорее, нет. Если хочешь работать (и привлекать капиталы) из БРИК, арабских стран, Латинской Америки, очень вероятно, что придется иметь дело с коррупционными деньгами. И это все прекрасно понимают. Однако пока коррупция и связанные с ней проблемы замкнуты внутри страны, то это никого особо не волнует. Условный контракт между Западом и остальными странами выглядит так — «творите внутри своих стран все, что хотите (желательно без массовых кровопролитий), а у нас ведите себя прилично, и все будет ОК и с вами, и с вашими капиталами». Проблема в том, что Путин в какой-то момент перестал хотеть оставаться «вольною царицей», а захотел стать «владычицей морскою» и начал активно пытаться мутить воду за пределами своего царства. Если войну в Грузии многие на Западе восприняли как изолированный инцидент и фактически проигнорировали, то начиная с Крыма, всем стало понятно, что это, скорее, тренд: дестабилизация обстановки на востоке Украины, сбитый Боинг (погибли 298 человек, из них 192 граждан Голландии), вмешательство в американские выборы, финансирование европейских радикальных партий, наконец, применение химического оружия в Солсбери, в результате которого погибла гражданка Великобритании.Именно попытки Путина активно вмешиваться в политическую и общественную жизнь других стран привели к тому, что страны Запада приняли консолидированное решение: мы больше у себя русских видеть не хотим, и их деньги нам тоже не нужны (а те, что уже вывезли, мы, если что, сможем конфисковать, основываясь на наших антиотмывочных законах, которые просто нужно начать применять).Естественно, такой расклад качественно меняет негласный контракт между Путиным и олигархами. Какой смысл «зарабатывать» огромные деньги, если нет возможности их красиво потратить? Все эти яхты стоимостью в несколько сотен миллионов долларов нужно где-то выгуливать, не по Волге же на них кататься? Какой смысл в виллах на Лазурном берегу и в швейцарских Альпах, если на них нельзя регулярно ездить? А помимо отдыха, нужно еще обучать и устраивать детей, жен, ездить лечиться и все это находится на Западе.Я не думаю, что Путин изменит свое поведение. Ему нравится показывать всему миру устрашающие мультики, грозить ядерной войной и посылать шпионов на задания в стиле «укол зонтиком» 1970-х годов. Российским олигархам и другим оплотам режима такое положение дел явно не нравится. Они отчаянно пытаются исключить себя из санкционных списков и вернуть себя хотя бы часть возможностей наслаждаться европейской жизнью. Даже Дмитрий Киселев, который в своих программах яростно клянет загнивающий Запад, потратил кучу времени и денег, чтобы с него сняли санкции и разрешили ездить в Европу.Это создает предпосылки для революции «сверху». Я не знаю, как она будет выглядеть. Но власть в значительной степени зависит от неформальных «кошельков» — лояльных бизнесменов. Они финансируют выборы и «Единую Россию», обеспечивают теневое финансирование военных кампаний, строят дворцы Путину и Медведеву. Если вдруг в какой-то момент скоординированная группа «кошельков» отколется, то у них вполне возможно получится выдвинуть своего кандидата. Не нужно переоценивать лояльность силовиков к Путину. Они одни из первых потеряли возможность пользоваться европейскими прелестями жизни – им вообще фактически закрыли возможность ездить в приличные страны. Я очень допускаю, что часть силовиков вполне активно поддержат подобную «революцию сверху».Сейчас «революция сверху» видится намного более вероятной, чем «революция снизу». Но не стоит обольщаться, что она приведет к качественной смене режима. Скорее, это будет какой-нибудь псевдодемократ а-ля Медведев, который будет на словах распространять правильную риторику про свободу и делать реверансы в сторону Запада, а на деле продолжит поддерживать примерно такой же коррупционно-олигархический уклад. Просто он учтет ошибки Путина и перестанет лезть в жизнь чужих стран. Будет от этого лучше или хуже всем нам – непонятно. Но возникновение хоть какой-то политической конкуренции наверху, – это шанс на перемены к лучшему.