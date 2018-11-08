Подозреваемый в изнасиловании дознавателя в Уфе требует допрос на полиграфе



Фото: ГорОбзор.ру

рассказала она.Ранее стало известно, что слушание прошло с использованием видеосвязи из СИЗО, число участников было минимальным.Источник ГорОбзор.ру сообщал данные о ДНК-экспертизе, согласно которой у потерпевшей обнаружили биоматериалы Яромчука.Напомним, в ночь с 29 на 30 октября 23-летняя дознаватель, по версии следствия, подверглась групповому изнасилованию в кабинете начальника миграционного отдела МВД по Уфимскому району. В нападении подозревают трех человек: 50-летнего начальника Кармаскалинского ОВД, 51-летнего начальника Уфимского отдела МВДи 34-летнего начальника отдела по вопросам миграции Павла Яромчука. Все трое подозреваемых задержаны и уволены из МВД с формулировкой «за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника полиции». Им избрана мера пресечения на время следствия в виде заключения под стражу на 2 месяца.