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Подозреваемый в изнасиловании дознавателя в Уфе требует допрос на полиграфе
Фото: ГорОбзор.ру
– Ходатайство было заявлено о том, чтобы провели допрос с использованием полиграфа как потерпевшей, так и моего подзащитного Павла Яромчука. Потерпевшая, по нашим сведениям, отказывается от прохождения полиграфа, - рассказала она.
Ранее стало известно, что слушание прошло с использованием видеосвязи из СИЗО, число участников было минимальным.
Источник ГорОбзор.ру сообщал данные о ДНК-экспертизе, согласно которой у потерпевшей обнаружили биоматериалы Яромчука.
Напомним, в ночь с 29 на 30 октября 23-летняя дознаватель, по версии следствия, подверглась групповому изнасилованию в кабинете начальника миграционного отдела МВД по Уфимскому району. В нападении подозревают трех человек: 50-летнего начальника Кармаскалинского ОВД Салавата Галиева, 51-летнего начальника Уфимского отдела МВД Эдуарда Матвеева и 34-летнего начальника отдела по вопросам миграции Павла Яромчука. Все трое подозреваемых задержаны и уволены из МВД с формулировкой «за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника полиции». Им избрана мера пресечения на время следствия в виде заключения под стражу на 2 месяца.
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Об этом накануне сообщила его адвокат Валерия Посохова в эфире телеканала "Россия-1".
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