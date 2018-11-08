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Россия начала проводить в Беларуси опросы за присоединение к России
Фото: Sputnik / Андрей Александров
В ходе опроса на одной из минских улиц случайная собеседница издания Белсат на условиях анонимности рассказала, что месяц назад российский социологический центр заказал белорусским исследовательским агентствам сразу несколько социологических опросов: один среди молодежи, второй, более крупный, среди людей всех возрастов, охватывает он все города и даже деревни нашей страны.
По ее словам, тут не обошлось без заказа из Кремля, и она уверена, что в Москве задумали воссоединение Беларуси и России.
Собеседница издания подчеркнула, что сейчас в Минске работают прокремлевские структуры.
По словам политолога Александра Класковского, кремлевский план не является новшеством.
«Когда был подписан еще с Ельциным документ — большой союзный договор, там и общая валюта, и конституционный акт, уже все было по этапам, буквально по шагам расписано, как поглотить Беларусь. И желание Москвы не изменилось», - отметил эксперт.
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Российские социологи начали проводить опросы в Беларуси.
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