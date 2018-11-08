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Свои и чужие. Почему Лукашенко не летит в город-мечту Ермошиной
В эти дни центр международной политики перемещается во Францию. Мир отмечает 100-летие окончания Первой мировой войны. По этому поводу в Париже состоится Форум мира. В столице Франции соберутся более 80 глав государств и правительств, в том числе президенты США, России и Украины. Беларусь — активная участница той войны в составе Российской империи, три года на белорусской территории стоял фронт. Поэтому еще в конце сентября президент Беларуси Александр Лукашенко получил приглашение от имени президента Франции Эммануэля Макрона посетить торжества в Париже.
Однако в четверг 8 ноября стало известно, что Лукашенко в французскую столицу не поедет. Белорусскую делегацию на этом мероприятии возглавит председатель Совета Республики Михаил Мясникович.
Ранее белорусский правитель был очень легкий на подъем, принимал почти все международные приглашения, посещал различные саммиты от ООН до ОБСЕ и Движения неприсоединения. И очень обижался, скандалил, когда не получал приглашений на международные форумы.
Также Лукашенко охотно ездил в Европу. Поскольку после известных событий 1996 года он стал в европейских странах персоной нон грата и его туда не приглашали, то пользовался любым предлогом, чтобы приехать на любые тусовки даже вовсе не президентского уровня. Например, глава Беларуси ездил на научные конференции в Австрию, на Ганноверскую и Лейпцигскую ярмарки в Германию, экономический форум в Кран-Монтане (Швейцария). Летал кататься на лыжах в Австрию — по приглашению тамошнего Национального олимпийского комитета.
Теперь все иначе. В прошлом году не поехал в Брюссель на саммит «Восточного партнерства». И вот теперь отказался от Парижа, потерял возможность потусоваться в среде звезд мировой политики. Почему вдруг все так поменялось? Рискну предложить несколько причин, которые не противоречат, а дополняют друг друга.
Во-первых, наверное, МИДу Беларуси не удалось организовать встречи Лукашенко с известными мировыми лидерами, руководителями ведущих стран. А ехать в Париж, чтобы встретиться, например, с президентом Сербии, белорусский лидер посчитал не стоящим.
Во-вторых, возможно, Лукашенко понимает, что в Париже он затеряется среди звезд мировой политики. Можно согласиться с политическим обозревателем Александром Класковским, который в комментарии интернет-газете «Салідарнасць» сказал: «Александр Лукашенко взвешивает и выбирает вариант, при котором его въезд в Европу на белом коне выглядел бы наиболее триумфально. Что касается торжеств в Париже, то там акцент будет совсем не на Беларуси и ее лидере. Там будет и тема другая, и нарратив другой, и другие фигуры будут в центре. Нахождение даже не на вторых, а на третьих ролях, участие в массовке — все это смажет эффект».
Но хотел бы заметить: имея уже несколько месяцев приглашения приехать с визитом в Латвию и Австрию, Лукашенко почему-то тоже не спешит.
В-третьих, Лукашенко состарился, устал, стал тяжелее на подъем, ему чаще хочется покоя. Поэтому он стал более разборчив, не все приглашения принимает.
Однако в таком случае можно задать вопрос: зачем он ездит на эти бесконечные саммиты СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, которые в основном бесполезные и пустые? Ответ прост. Это необходимый ритуал, за которым следит Путин и от выполнения которого зависит объем российских субсидий.
В-четвертых — и, может быть, главное, — Лукашенко от контактов с западными политиками испытывает психологический дискомфорт. В коммуникации с европейцами или американцами глава Беларуси имеет комплекс виновного. Даже если они и молчат. Вот на недавнем заседании Основной группы мюнхенский конференции по безопасности в Минске, основной состав участников которого составляли западные политики и эксперты, Лукашенко вдруг начал дискуссию про демократию и права человека. Хотя никто эту тему не поднимал.
Также глава Беларуси рассказывал, как он долго дебатировал о правах человека с представителями американских аналитических центров 6 ноября.
Вот таких дебатов на саммитах СНГ, ОДКБ или Движения неприсоединения, во время визитов в Китай, Азию, Ближний Восток не бывает. Там Лукашенко комфортно, там свои. Поэтому туда часто и ездит.
А вот с Европой как-то не получается. Там чужие. Что бы ни обсуждали, все равно, даже по умолчанию, Лукашенко наталкивается на проблему демократии. Ведь существует ценностная пропасть. Словно живая иллюстрация к теории Майкла Хантингтона о конфликте цивилизаций.
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Почему Александр Григорьевич не захотел в этот раз потусоваться среди звезд мировой политики?
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