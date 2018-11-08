|
"Проект" рассказал о работе двоюродного брата Путина в 33 компаниях
Игорь Путин (третий слева) с партнерами по проекту строительства мусороперерабатывающих комплексов в Ростовской области
Двоюродный брат президента России Игорь Путин занимал руководящие посты или был акционером в 33 компаниях: сейчас 15 из них закрыты, шесть обанкротились, еще шесть ликвидируются. Об этом пишет
По данным издания, за фамилией Путина в числе учредителей или директоров выстраивалась очередь. Кузен главы государства, по словам одного из источников, не мог фильтровать поступающие предложения. "Как ребенок - не может отказаться от конфеты, которой машут перед лицом", - сказал он.
"Слишком много желающих было воспользоваться его фамилией", - подтвердил бывший вице-президент "Мастер-банка" Евгений Пинский, который являлся совладельцем офшора на Британских Виргинских островах вместе с Игорем Путиным.
В прошлом году имя родственника президента попало в мировые СМИ. Агентство Bloomberg опубликовало материал о суде над топ-менеджерами обанкротившегося "Промсбербанка" (ПСБ), через который из России вывели более 10 млрд долларов. В статье говорилось, что часть денег отмывалась в интересах ближайшего круга президента России Владимира Путина.
В расследовании указывалось, что в совете директоров банка работал двоюродный брат президента Игорь Путин. "Промсбербанк" был ключевым звеном в одной из крупнейших схем по отмыванию денег, которая когда-либо была разоблачена в России, отмечало агентство.
В феврале 2018-го "семью Путина" и ФСБ заподозрили в отмывании денег через эстонское отделение Danske Bank. Пресса писала, что компания, через которую отмывались огромные суммы, оказалась связана с ПСБ и "семьей Путина", под которой подразумевался именно Игорь Путин. По данным осведомителя, деньги отмывались через британскую компанию Lantana Trade, собственники которой были скрыты за офшорами. Через ее счета проходили сотни миллионов долларов.
Как выяснил "Проект", Lantana действительно связана с "Промсбербанком". Путину в сомнительном банке отводилась специальная роль - он был "свадебным генералом" теневого банкира Ивана Мязина. Быть "свадебным генералом" в сомнительных предприятиях - в этом едва ли не вся карьера Игоря, говорится в статье.
Издание пишет, что Игорь Путин, в частности, работал в рязанской Лицензионной палате, затем переехал в Москву и стал вице-президентом Газэнергопромбанка. Как рассказал "Проекту" близкий друг Игоря Путина, через четыре месяца уволиться из банка его попросил президент. Владимир Путин также якобы обратился к кузену с просьбой "быть незаметным".
Потом Игорь Путин отправился в Самару, где возглавил совет директоров Самарского резервуарного завода. На эту должность его назначил владелец предприятия, местный олигарх Андрей Ищук, который, по словам источника, искал себе "солидного человека для прикрытия, с красивой фамилией, чтобы не трогали лишний раз".
Через некоторое время брат Путина вернулся в Москву с важной миссией - помочь еврейской диаспоре в споре с авторитетными бизнесменами. В середине 2000-х у Путина появился кабинет в двухэтажном особняке на Арбате, принадлежавшем нынешнему главе Почты Узбекистана Евгению Биргеру. В этом же здании находилась Федерация еврейских общин России во главе с Берлом Лазаром.
Дом располагался на участке, где планировала строить гостиницу фирма, связанная с Михаилом Черным - авторитетным бизнесменом, который, по данным СМИ, состоял в "измайловской" преступной группировке и носил прозвище "Миша-крыша".
В тот момент, когда "измайловские" захотели "отжать" особняк, Биргеру и Лазару потребовалась защита - поэтому в доме и поселился Путин. Сам Биргер теперь утверждает, что просто дал Игорю помещение "по дружбе", говорится в статье.
Позже Игорь Путин работал в "Мастер-банке", считавшемся в начале десятых годов лидером российского обнала, затем в Русском земельном банке и "Промсбербанке", которые, по словам источников, участвовали в выводе денег за границу. Игорь покинул два последних банка в конце 2013 года, со временем оба лишились лицензий.
Как установил "Проект", Русский земельный банк выводил деньги через кредиты компаниям, связанным с акционерами и менеджерами банка. Несколько кредитов получила и компания "СпецПоставка" - всего около 18,5 млн долларов. В 2012 году фирму с таким же названием зарегистрировал Игорь Путин. Наиболее вероятно, именно путинская компания и получила деньги, так как в отчете банка эти кредиты упоминаются как "сделки с заинтересованным лицом". Судьба денег неясна, говорится в статье.
"Мог ли он действительно прибегать к помощи брата?" - задаются вопросом авторы статьи. "Они вообще не общаются. Президент не осведомлен о работе Игоря Путина", - сказал "Проекту" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Игорь Путин, по словам источников, неоднократно жаловался, что не может пообщаться с кузеном. Проблемой оборачивалась даже попытка поздравить брата с днем рождения. Игорь нередко разговаривал с многолетним главой службы безопасности президента Виктором Золотовым, добиваясь через него разговора с Путиным, но безуспешно. "У него братьев - вся Россия", - однажды якобы заявил Золотов Игорю.
В настоящее время 60-летний Игорь Путин на пенсии. Купил себе подержанный дом на колесах и землю на берегу Волги под строительство особняка. Общаться с "Проектом" мужчина отказался.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным издания, за фамилией Путина в числе учредителей или директоров выстраивалась очередь.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)