

Снимок экрана передачи с участием актера Николая Румянцева

НСН

© Киножурнал "Ералаш" Официальный канал

Причина смерти неизвестна. О дате и месте прощания пока также не сообщается.снимался в фильмах "Весенняя олимпиада, или Начальник хора" и "Прилетал марсианин в осеннюю ночь", однако широкую известность ему принес детский юмористический киножурнал "Ералаш", выходящий на экраны с 1974 года.