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Умер один из самых известных актеров "Ералаша"
Снимок экрана передачи с участием актера Николая Румянцева
Причина смерти неизвестна. О дате и месте прощания пока также не сообщается.
Николай Румянцев снимался в фильмах "Весенняя олимпиада, или Начальник хора" и "Прилетал марсианин в осеннюю ночь", однако широкую известность ему принес детский юмористический киножурнал "Ералаш", выходящий на экраны с 1974 года.
© Киножурнал "Ералаш" Официальный канал
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Причина смерти неизвестна. О дате и месте прощания пока также не сообщается.
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