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В Вороновском районе школьный автобус врезался во встречный погрузчик

09.11.2018 11:54 — Разное | Tut.by  
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Школьный автобус и погрузчик столкнулись в деревне Конвелишки Вороновского района. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.


Авария произошла утром 9 ноября. По предварительной информации, водитель автобуса в условиях тумана выехал на полосу встречного движения и врезался в погрузчик «Амкодор».


В результате ДТП водитель автобуса оказался заблокирован в салоне. Мужчину при помощи специнструмента из транспортного средства доставали спасатели. С травмами различной степени тяжести пострадавшего госпитализировали.

Как сообщили в МЧС, кроме водителя, в автобусе ехали 24 пассажира: двое взрослых и 22 ребенка в возрасте от 3 до 17 лет. Для осмотра в больницу были доставлены взрослые и пятеро детей.


По информации ГАИ, в больницу были помещены двое детей. У них легкие травмы.

 
 
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Водителя автобуса госпитализировали. Также после аварии для осмотра в больницу доставили двоих взрослых и пятерых детей.
 
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