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В Беларуси проводится благотворительная акция «Едем на Евровидение»

09.11.2018 12:03 — Разное | Аргументы и факты  
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В Беларуси проводится благотворительная акция «Едем на Евровидение»
Евроопт

Акция «Едем на Евровидение» проводится с 5 по 25 ноября. Организаторы совместно со звездами белорусской эстрады посещают по одному детскому дому в каждой области Беларуси. Воспитанники демонстрируют свои творческие способности.

В Беларуси проводится благотворительная акция «Едем на Евровидение»
 

Самые талантливые, по мнению жюри, 25 ноября отправятся на экскурсию по Минску, посетят студии Белтелерадиокомпании, а также получат билеты на финал детского «Евровидения» в «Минск-Арене». В целом такая возможность будет у порядка 20 ребят.

Кроме того, воспитанники детских домов получают шанс пообщаться со звездами белорусской эстрады и телевидения, задать им вопросы, а также стать участниками мастер-классов от профессионалов сцены.

В Беларуси проводится благотворительная акция «Едем на Евровидение»
 

Среди откликнувшихся на участие в благотворительной акции – Тео, Денис Дудинский, Катерина Раецкая, Ирина Дорофеева, Саша Немо, Искуи Абалян, Лариса Грибалева.

В Беларуси проводится благотворительная акция «Едем на Евровидение»
 

Члены жюри признаются, что оценивать выступления детей очень тяжело. Однако дети не должны думать, что кто-то выступил лучше или хуже. Неталантливых людей не бывает. Поэтому поощрительные подарки получают абсолютно все участники мероприятия.

В Беларуси проводится благотворительная акция «Едем на Евровидение»
 

Представители компании уже посетили Кобринскую детскую деревню в Брестской области, а также детскую деревню «Истоки» в Боровлянах Минской области. Впереди – еще четыре детских дома.

 
Теги: Минск
 
 
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С 5 по 25 ноября компания «Евроопт» совместно со звездами белорусской эстрады проводит специальную благотворительную акцию – по всей стране организовываются...
 
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