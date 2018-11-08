В Беларуси проводится благотворительная акция «Едем на Евровидение»

Акция «Едем на Евровидение» проводится с 5 по 25 ноября. Организаторы совместно со звездами белорусской эстрады посещают по одному детскому дому в каждой области Беларуси. Воспитанники демонстрируют свои творческие способности.





Самые талантливые, по мнению жюри, 25 ноября отправятся на экскурсию по Минску, посетят студии Белтелерадиокомпании, а также получат билеты на финал детского «Евровидения» в «Минск-Арене». В целом такая возможность будет у порядка 20 ребят.

Кроме того, воспитанники детских домов получают шанс пообщаться со звездами белорусской эстрады и телевидения, задать им вопросы, а также стать участниками мастер-классов от профессионалов сцены.





Среди откликнувшихся на участие в благотворительной акции – Тео, Денис Дудинский, Катерина Раецкая, Ирина Дорофеева, Саша Немо, Искуи Абалян, Лариса Грибалева.





Члены жюри признаются, что оценивать выступления детей очень тяжело. Однако дети не должны думать, что кто-то выступил лучше или хуже. Неталантливых людей не бывает. Поэтому поощрительные подарки получают абсолютно все участники мероприятия.





Представители компании уже посетили Кобринскую детскую деревню в Брестской области, а также детскую деревню «Истоки» в Боровлянах Минской области. Впереди – еще четыре детских дома.