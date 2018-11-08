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"Беларусь - что-то среднее между Россией и Европой". Фанаты "Челси" - о стране и любви к футболу

09.11.2018 11:54 — Разное | Tut.by  
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Футбол — игра номер один, которая объединяет совершенно разных людей по профессии, национальности и социальному статусу. В одной компании фанов вы наверняка встретите бизнесмена, учителя, адвоката и школьника. Что у них общего? Преданность клубу и самой массовой игре в мире. SPORT.TUT.BY собрал несколько историй фанатов «Челси», которые прилетели в Минск из разных городов и стран. Они порассуждали о футбольной одержимости, Беларуси и заводской команде БАТЭ, которая регулярно дарит белорусам евроосень.

«Даже собака привыкла — не просится на улицу, когда идет футбол»

Александр Передерий и Сергей Александрович, Беларусь


Слева направо: Александр и Сергей

— Мы с Сергеем познакомились на форуме русскоязычного сайта «Челси», а сегодня впервые встретились в реальности, — говорит Александр. — Я живу в Минске, у меня собственный интернет-магазин парфюмерии. Болею за лондонцев с 2004 года. По-моему, английская премьер-лига — самый интересный скоростной чемпионат, хотя многие могут поспорить. До этого живьем видел матчи «Челси» дважды — в России со «Спартаком» и «Рубином». Много лет ждал, когда «Челси» приедет к БАТЭ. Лет 10 смотрел жеребьевку в режиме онлайн, а в этом году пропустил — и вот, пожалуйста. Вообще, БАТЭ красавцы. Привозят к нам грандов, построили лучший футбольный стадион в Беларуси.

— А я родился в Пуховичах, сейчас живу в Московской области, — подключается к беседе Сергей Александрович. — Я уже на пенсии, так что сейчас у меня хватает времени смотреть АПЛ. Даже собака привыкла — не просится на улицу, когда идет футбол. Я за «Челси» с 2003-го, с эры Абрамовича. Когда она стал губернатором Чукотки, я в России служил. На моих глазах в захудалом краю он построил развитой социализм. В матче с БАТЭ я, естественно, болел за «Челси». А, чтобы свои не побили, взял белорусскую шляпу — замаскировался.

«Драники с лососем и домашним творогом — это невероятно вкусно»

Клэа Дюнкан и Каролин Райз, Шотландия и Англия


Слева направо: Клэа Дюнкан и Каролин Райз

— Мы с Клэа познакомились благодаря футболу примерно 10 лет назад. Я управляю частной компанией, а она адвокат, — рассказывает Каролин. — Я болею за «Челси» с 12 лет. У меня абонемент на все матчи АПЛ — домашние и выездные, плюс летаю за командой на все евровыезды. Футбол — это философия, а болельщики «Челси» — вторая семья. Когда мы объединены общей идеей, все остальное — цвет кожи, профессия, жизнь за пределами стадиона — отходят на второй план. Важны только верность «Челси» и любовь к футболу. Понятное дело, есть британцы, которые не любят футбол. Странные, конечно.

— Я родилась в Шотландии, но часто навещала кузенов в Лондоне, которые жили недалеко от «Стэмфорд Бридж». Поэтому и начала поддерживать «Челси», — вспоминает Клэа. — А в 17 лет сама переехала в Англию и поселилась в миле от стадиона. Сейчас уже никого не удивить болельщицей женского пола, но еще 15−20 лет назад дела обстояли по-другому. Тогда на спортивных аренах не было удобств и условий для женщин. Например, работал один женский туалет на весь «Стэмфорд Бридж». Сегодня ситуация, конечно, изменилась.


— Мы стараемся не пропускать матчи «Челси» в Европе. Было интересно приехать в Беларусь, — уверяет Каролин. — После жеребьевки с нами связался белорусский фан-клуб: «Ребята, приезжайте, мы вас ждем, все организуем!». И пока мы наслаждаемся Минском — особенно нравятся приветливые люди и традиционные блюда. Драники с лососем и домашним творогом, вареники — это невероятно вкусно и очень дешево! В Беларуси, вообще, все так дешево в сравнении с Британией. У вас безопасно, чисто, нет бездомных, воров — это впечатляет. А еще здесь есть БАТЭ, благодаря которому мы сейчас сидим в минском баре. Знаем о команде не так уж и много — раньше они, кажется, были командой завода, и за БАТЭ играет Алекс Глеб, который был звездой «Арсенала».

«Перелет из Осло в Минск стоит намного дороже, чем в Лондон»

Эрик Норгрин, Фабиан Магдалон Трьондсен, Эрик Магдалон Трьондсен, Норвегия


Слева направо: Эрик Магдалон Трьондсен, Фабиан Магдалон Трьондсен, Эрик Норгрин

— Как давно мы болеем за «Челси»? Попробуйте предположить.

— С рождения?

— Так не пойдет — назовите точную цифру.

— Лет 50?

— Почти в цель! 51. Мы, два Эрика, болеем за лондонцев больше 50 лет, а мой сын, Фабиан, работает спортивным журналистом на телевидении в Осло. Он тоже фанат лондонцев — у Фабиана не было другого выбора.

Мы с Эриком росли по соседству, на севере Норвегии, который знаменит фьордами, — говорит Трьондсен-старший. — В 1967 году смотрели матч финала Кубка Англии «Челси» против «Тоттенхэма». «Шпоры» тогда победили со счетом 2:1. Но мы почему-то стали не их фанатами, а именно «Челси». Возможно, из-за красивых бело-голубых цветов? Хотя вряд ли — тогда еще было черно-белое телевидение.


Впервые выехали на «Стэмфорд Бридж» в 1978 году. Нам было по 18, и идея поездки в Лондон звучала потрясающе! После этого мы начали чаще бывать на выездных играх. Сейчас я работаю банкиром, а Эрик — владелец небольшой компании.

— Из Норвегии летает много бюджетных авиакомпаний. Но перелет из Осло в Минск стоит намного дороже, чем в Лондон, — продолжает Эрик Норгрин. — В этом сезоне визит в Беларусь — наш первый еврокубковый выезд. Было любопытно увидеть вашу страну. В новостях Беларусь мелькает редко, в основном, упоминаниями о политическом строе и диктатуре. Хотелось увидеть все своими глазами. Мы прилетели всего на два дня, но уже под большим впечатлением. Белорусы такие дружелюбные! Местный фан-клуб организовал для нас фантастически теплый прием, люди на улицах останавливаются и завязывают беседы. Очень хочется приехать в Минск на длительные каникулы и успеть увидеть все: цирк, исторические музеи, театры, хоккей. Кстати, пару лет назад норвежский голкипер Ларс Хауген играл в минском «Динамо». Знаете этого парня?

— Мы бывали в России и в разных странах Европы, — говорит банкир по имени Эрик. — Беларусь — что-то среднее между ними. Если проводить параллель с конкретными городами и странами, то Минск, скорее, напоминает мне Хельсинки. Я посещал Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан — вот с ними у Беларуси точно мало общего. Минск точно более европейский, чем Душанбе или Ташкент.

«Если бы Минск не был разрушен в годы войны, был бы ближе к Праге, а не Москве»

Кристина Пунько, Россия


— Я живу в Москве, родом из Перми, но на четверть — белоруска. Это мой первый сознательный визит в Беларусь. Приезжала к родственникам, когда мне было пять лет, но плохо помню те впечатления. В этот раз очень внимательно изучила Верхний город, площадь Победы. По ощущениям, Минск — это смесь Москвы и Питера. Огромные советские постройки напоминают Москву, но участок, где улица Ленина соединяется с проспектом Независимости, пропитан абсолютно питерской атмосферой. В Верхнем городе чувствуется, что ты в европейском городе, а не в России. Если бы Минск не был разрушен в годы войны, был бы ближе к Праге или Варшаве, а не Москве.

В основном я совмещаю путешествия с футбольными выездами. Правда, пока посетила не так много стран — только недавно сделала себе загранпаспорт. За «Челси» болею 10 лет. Началось все с финала Лиги чемпионов в Москве. Я поддерживала «Манчестер Юнайтед», но из-за обидного падения Терри расстроилась и начала болеть за команду Романа Аркадьевича. Мы с подругой организовали первый фан-клуб «Челси» в России. Заниматься фан-клубом — мое хобби, а основная работа — в рекламной индустрии.

«С детства за „Челси“ — это про него»

Иван Викулин, Россия


— Мне 10 лет, но это уже не первый выезд на матч «Челси». Моя мама — редактор [русскоязычного] сайта клуба. Был с ней на игре с «Карабахом», а еще летали на «Стэмфорд Бридж». Я фанат футбола. Сам недолго занимался, но из-за учебы пришлось бросить. Иногда играл на позиции защитника, иногда стоял в воротах… Я хочу стать спортивным журналистом. Установил на телефон приложение, где есть информация по всем лигам. Постоянно читаю, кто где капитан, тренер, кто играет в обороне, а кто — в атаке. И маме новости рассказываю.

— Этот ребенок был обречен, — улыбается мама Вани. — Единственная колыбельная, которую я знала, была «Blue is the Colour». С детства за «Челси» — это про него.

— Сейчас у меня каникулы — окончил четверть на отлично и заслужил поездку в Борисов.

«Можно сходить на матч на „Стэмфорд Бридж“ и спокойно умирать»

Эдуард Карабанов, Беларусь


— Мне 20 лет. Я архитектор-строитель из Витебска. За «Челси» начал болеть в 2008 году, когда лондонцы играли с «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги чемпионов. С тех пор смотрю все их игры, которые показывают по телевизору. Через неделю мой день рождения. По этому поводу друзья решили сделать подарок и вручили билеты на БАТЭ — «Челси». То, что любимая команда приехала в Беларусь, это просто нереально. Помню день жеребьевки. Я вышел с работы, открыл страницу ВК, а там куча сообщений: «Чувак, покупай билеты, к нам едет „Челси“».

Я редко бываю на матчах англичан. До этого в 2015-м ездил в Киев, когда они были в группе с местным «Динамо». Попасть на «Стэмфорд Бридж» — мечта. Можно приехать на «Стэмфорд», сходить на матч и спокойно умирать.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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SPORT.TUT.BY собрал несколько историй фанатов "Челси", которые прилетели в Минск из разных городов и стран. Они порассуждали о футбольной одержимости, Беларуси и...
 
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