Минск надеется на достижение совместимости ЕС и ЕАЭС - замглавы МИД

Беларусь надеется, что Евразийскому экономическому союзу и Европейскому союзу рано или поздно удастся добиться совместимости, заявил заместитель министра иностранных дел страны Олег Кравченко.

"Беларусь изначально выступала и продолжает выступать за последовательное продвижение Евразийского процесса без его противопоставления другим интеграционным проектам, за открытый, полноформатный, равноправный диалог ЕАЭС с другими странами, международными организациями и международными интеграционными объединениями, включая ЕС, ОСЕАН, экономический пояс "Шелкового пути", а также формирование устойчивых механизмов такого диалога", - сказал О.Кравченко, выступая на конференции "ЕАЭС: значение, достижения, перспективы развития" в Минске в пятницу.

В то же время он с сожалением констатировал, что "на фоне противоречий между Европейским союзом и Россией процесс установления институциональных связей между ЕАЭС и ЕС оказался проблематичным". "Присутствует элемент настороженности, в основном со стороны тех, кто убежден, что ЕАЭС это некий пророссийский геополитический клуб или попытка восстановления Советского союза", - заметил О.Кравченко.

"Тем не менее рассчитываем, что рано или поздно удастся добиться совместимости в широком смысле слова между этими интеграционными моделями", - добавил он.

Представитель белорусского МИД убежден, что "только через выстраивание взаимодополняемости интеграций можно избежать их противопоставления и не допустить появления на континенте новых разделительных линий".

По мнению замминистра, "интеграция интеграций" из абстрактного понятия должна перейти в плоскость конкретных форм взаимодействия между ЕС и ЕАЭС". "Что постепенно уже происходит", - констатировал он.

По словам О.Кравченко, "точек соприкосновения и тем для взаимовыгодного сотрудничества предостаточно - это экономика, энергетика, экология, транспорт и логистика, борьба с нелегальной миграцией, трансграничной преступностью и ряд других тем".

"Через гармонизацию технического регулирования и повышение совместимости цифровых рынков, упрощение таможенных процедур мы предотвратим формирование новых барьеров в регионе и создадим хороший фундамент для вывода нашего сотрудничества на качественно новый уровень", - полагает О.Кравченко.