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Беларусь должна завершить переговорные треки по вступлению в ВТО до конца 2019 года - замгендиректора Организации

09.11.2018 11:04 — Разное | Интерфакс  
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Беларусь должна завершить все переговорные треки по вступлению республики во Всемирную торговую организацию до конца 2019 года, заявил заместитель генерального директора ВТО Алан Вулфф.

"А.Вулфф отметил важность присоединения Беларуси к многосторонней торговой системе и поддержал стремление страны стать полноправным членом ВТО в ходе очередной Министерской конференции ВТО, которая пройдет в 2020 года в Астане", - сообщает пресс-служба министерства экономики по итогам встречи главы ведомства Дмитрия Крутого с замгендиректором ВТО.

"Для достижения этой цели Беларуси необходимо завершить все переговорные треки к концу 2019 года", - подчеркнул А.Вулфф.

По информации пресс-службы, в рамках встречи Д.Крутой осветил проделанную работу по решению наиболее актуальных вопросов на повестке присоединения Беларуси к ВТО, которые входят в компетенцию Минэкономики (инвестиционный режим, промышленная политика и промышленные субсидии, связанные с торговлей инвестиционные меры, торговля услугами и др.). Кроме того, глава Минэкономики подтвердил приверженность Беларуси нормам и правилам ВТО, которые легли в основу права ЕАЭС.

Как сообщалось, Беларусь с весны 2016 года активизировала переговоры по присоединению к ВТО. В настоящее время республика завершила двусторонние переговоры о вступлении в ВТО с 19 странами.

Ранее премьер-министр Беларуси Сергей Румас подтвердил намерение Минска завершить переговоры по вступлению в ВТО к концу 2019 года и стать членом организации в 2020 году.

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь должна завершить все переговорные треки по вступлению республики во Всемирную торговую организацию до конца 2019 года, заявил заместитель генерального...
 
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