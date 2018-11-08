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Беларусь должна завершить переговорные треки по вступлению в ВТО до конца 2019 года - замгендиректора Организации
Беларусь должна завершить все переговорные треки по вступлению республики во Всемирную торговую организацию до конца 2019 года, заявил заместитель генерального директора ВТО Алан Вулфф.
"А.Вулфф отметил важность присоединения Беларуси к многосторонней торговой системе и поддержал стремление страны стать полноправным членом ВТО в ходе очередной Министерской конференции ВТО, которая пройдет в 2020 года в Астане", - сообщает пресс-служба министерства экономики по итогам встречи главы ведомства Дмитрия Крутого с замгендиректором ВТО.
"Для достижения этой цели Беларуси необходимо завершить все переговорные треки к концу 2019 года", - подчеркнул А.Вулфф.
По информации пресс-службы, в рамках встречи Д.Крутой осветил проделанную работу по решению наиболее актуальных вопросов на повестке присоединения Беларуси к ВТО, которые входят в компетенцию Минэкономики (инвестиционный режим, промышленная политика и промышленные субсидии, связанные с торговлей инвестиционные меры, торговля услугами и др.). Кроме того, глава Минэкономики подтвердил приверженность Беларуси нормам и правилам ВТО, которые легли в основу права ЕАЭС.
Как сообщалось, Беларусь с весны 2016 года активизировала переговоры по присоединению к ВТО. В настоящее время республика завершила двусторонние переговоры о вступлении в ВТО с 19 странами.
Ранее премьер-министр Беларуси Сергей Румас подтвердил намерение Минска завершить переговоры по вступлению в ВТО к концу 2019 года и стать членом организации в 2020 году.
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Беларусь должна завершить переговорные треки по вступлению в ВТО до конца 2019 года - замгендиректора Организации
Беларусь должна завершить все переговорные треки по вступлению республики во Всемирную торговую организацию до конца 2019 года, заявил заместитель генерального...
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