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Можно ли взять напрокат авто для выезда за границу?...

09.11.2018 — Разное | Івацэвіцкі веснік  
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Можно ли взять напрокат авто для выезда за границу?...

Хотите взять автомобиль в аренду и съездить на нем за границу? Нет проблем. Сейчас в Беларуси существует множество организаций, предоставляющих подобные услуги. Взять машину в аренду для посещения Польши, Украины, России, Литвы и других стран можно очень просто, но для этого следует участь ряд нюансов.

Возможности

Арендовав автомобиль, можно будет взять с собой в путешествие свою семью, положить в багажник необходимые вещи и сразу же поехать. В отличие от путешествия на автобусах и поездах, это будет более комфортной поездкой, поскольку можно будет не зависеть от расписаний, графиков, билетов и вообще, чувствовать себя максимально свободно. 

Ключевые требования

Ко всем тем, кто желает взять на прокат автомобиль, предъявляется ряд важных требований:

• Наличие водительского удостоверения соответствующей категории и опыта вождения от одного года;
• Предоставление паспорта для подписания договора;
• Внесение залога, размер которого зависит от выбранного автомобиля.

Для выезда за границу понадобится международный полис страхования (Зеленая карта). Практически все компании, которые предоставляют машины в аренду, помогают оформить такой полис очень быстро. Въезд в соседние государства может быть связан и с другими нюансами, но представители компании обязательно предоставят консультацию по всем необходимым вопросам.

Преимущества такой услуги

Главное достоинство заключается в возможности арендовать практически любой автомобиль – от малолитражки, до машины представительского класса или микроавтобуса. Предоставляющие такую услугу компании владеют внушительным автопарком на любой вкус и кошелек. Ознакомиться с автомобилями, которые можно взять напрокат можно на этом сайте.

Из иных достоинств можно выделить:

• Отличное техническое состояние и внешний вид;
• Модели не старше 2-5 лет;
• Полный бак топлива для экономии времени;
• Постоянная связь с представителями компании на случай возникновения непредвиденных обстоятельств.

Конечно же, многие компании идут навстречу своим клиентам и предлагают разнообразные скидки и бонусы, особенно для тех, кто регулярно пользуется услугами. Единственное условие, которое необходимо выполнить – вернуть машину в первоначальном состоянии, то есть без повреждений, чистую и с полным баком топлива. Впрочем, по договоренности с компанией можно просто оплатить мойку и заправку.

Большой автопарк

Это главная гордость каждой компании – чем лучше выбор, тем больше для клиента возможностей реализовать свои желания. Каждая компания старается регулярно пополняется свой автопарк новыми моделями.

 
 
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Хотите взять автомобиль в аренду и съездить на нем за границу? Нет проблем.
 
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