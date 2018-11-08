Можно ли взять напрокат авто для выезда за границу?...

Хотите взять автомобиль в аренду и съездить на нем за границу? Нет проблем. Сейчас в Беларуси существует множество организаций, предоставляющих подобные услуги. Взять машину в аренду для посещения Польши, Украины, России, Литвы и других стран можно очень просто, но для этого следует участь ряд нюансов.
Возможности
Арендовав автомобиль, можно будет взять с собой в путешествие свою семью, положить в багажник необходимые вещи и сразу же поехать. В отличие от путешествия на автобусах и поездах, это будет более комфортной поездкой, поскольку можно будет не зависеть от расписаний, графиков, билетов и вообще, чувствовать себя максимально свободно.
Ключевые требования
Ко всем тем, кто желает взять на прокат автомобиль, предъявляется ряд важных требований:
• Наличие водительского удостоверения соответствующей категории и опыта вождения от одного года;
• Предоставление паспорта для подписания договора;
• Внесение залога, размер которого зависит от выбранного автомобиля.
Для выезда за границу понадобится международный полис страхования (Зеленая карта). Практически все компании, которые предоставляют машины в аренду, помогают оформить такой полис очень быстро. Въезд в соседние государства может быть связан и с другими нюансами, но представители компании обязательно предоставят консультацию по всем необходимым вопросам.
Преимущества такой услуги
Главное достоинство заключается в возможности арендовать практически любой автомобиль – от малолитражки, до машины представительского класса или микроавтобуса. Предоставляющие такую услугу компании владеют внушительным автопарком на любой вкус и кошелек. Ознакомиться с автомобилями, которые можно взять напрокат можно на этом сайте.
Из иных достоинств можно выделить:
• Отличное техническое состояние и внешний вид;
• Модели не старше 2-5 лет;
• Полный бак топлива для экономии времени;
• Постоянная связь с представителями компании на случай возникновения непредвиденных обстоятельств.
Конечно же, многие компании идут навстречу своим клиентам и предлагают разнообразные скидки и бонусы, особенно для тех, кто регулярно пользуется услугами. Единственное условие, которое необходимо выполнить – вернуть машину в первоначальном состоянии, то есть без повреждений, чистую и с полным баком топлива. Впрочем, по договоренности с компанией можно просто оплатить мойку и заправку.
Большой автопарк
Это главная гордость каждой компании – чем лучше выбор, тем больше для клиента возможностей реализовать свои желания. Каждая компания старается регулярно пополняется свой автопарк новыми моделями.