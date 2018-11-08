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Мост через Припять открыт

09.11.2018 — Разное | Пинский Вестник  
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>   Реконструированный мост через реку Припять в Житковичском районе торжественно открыт сегодня с участием Президента Беларуси Александра Лукашенко.

  Как подчеркнул Глава государства, открытие новых значимых объектов в преддверии праздника 7 ноября в нашей стране уже стало доброй традицией. Нынешний год – не исключение. «Думаю, молодежь поддержит такие наши устремления», – считает Президент. Он отметил важность того, что сегодня после тяжелой работы вводится в строй этот важный объект. Александр Лукашенко напомнил, что буквально в декабре минувшего года мост из-за аварийного состояния пришлось закрыть, что стало чрезвычайной проблемой для жителей Житковичского района, Турова.

  Организованная по требованию Президента понтонная и паромная переправы только частично решали возникшие вопросы. Поскольку решение принимались на государственном уровне, то делалось все достаточно быстро. В апреле было принято решение восстановить мост за предельно короткое время. Александр Лукашенко с гордостью отметил, что эта непростая задача выполнена. «Как мне докладывают, сжатые сроки не сказались на качестве. Работники дорожно-строительной сферы не только решили сложные вопросы и добились поставленных целей, но и приобрели бесценный опыт».

  «Именно здесь впервые были применены многие новаторские идеи и технологии. На этот результат работали все», – сказал он.
Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил представить к наградам строителей и руководителей, которые занимались реконструкцией моста через реку Припять.

  Сегодня в ходе рабочей поездки в Гомельскую область Президент также пообщался с представителями трудовых коллективов дорожных организаций, которые участвовали в возведении моста, с жителями Житковичского района.

  По сообщению официального Интернет-портала Президента Республики Беларусь

 
 
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  Реконструированный мост через реку Припять в Житковичском районе торжественно открыт сегодня с участием Президента Беларуси Александра Лукашенко.   Как...
 
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