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Свой праздник отметили жители деревни Стрелки

09.11.2018 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Звонкими песнями, танцами  и светлыми улыбками был наполнен праздник деревни Стрелки. Он посвящался людям, которые живут и работают на родной земле, растят здесь детей, внуков, правнуков, стараются сделать красивыми усадьбы и улицы. 

Свой праздник отметили жители деревни Стрелки

Свой праздник отметили жители деревни Стрелки

Подробнее читайте в «ДП».

 
 
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> Звонкими песнями, танцами  и светлыми улыбками был наполнен праздник деревни Стрелки. Он посвящался людям, которые живут и работают на родной земле, растят...
 
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