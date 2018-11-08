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Свой праздник отметили жители деревни Стрелки
09.11.2018 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)
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Звонкими песнями, танцами и светлыми улыбками был наполнен праздник деревни Стрелки. Он посвящался людям, которые живут и работают на родной земле, растят здесь детей, внуков, правнуков, стараются сделать красивыми усадьбы и улицы.
Подробнее читайте в «ДП».
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> Звонкими песнями, танцами и светлыми улыбками был наполнен праздник деревни Стрелки. Он посвящался людям, которые живут и работают на родной земле, растят...
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