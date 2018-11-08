ПРОФОРИЕНТАЦИЯ: Урок мужества и патриотизма



30 октября представители пункта пропуска «Верхний Теребежов» ждали в гости педагогов и учащихся 9-10 классов Столинской государственной гимназии.

Встретили их заместитель начальника отделения пограничного контроля по идеологической работе Эдуард Сергеевич Ермаков и заместитель начальника ОТО и К № 3 ТП «Пинск» Александр Анатольевич Стреха.

Эдуард Сергеевич и Александр Анатольевич обратили внимание участников экскурсии на функции, которые возлагаются как на пограничников, так и на таможенников. Шла речь о карантинной, фито- и ветслужбах. Особое внимание уделили профориентационному вопросу. Ребята интересовались вузами, требованиями к поступлению, условиями проживания, перспективами и спецификой распределения.

Эдуард Сергеевич показал присутствующим, как происходят заступление на боевое дежурство, тренировка солдат. С интересом ребята знакомились с приборами, которые используют пограничники в процессе досмотра транспортных средств. Эдуард Ермаков предложил учащимся гимназии пройти тесты, которые каждый день проходит состав смены. Он обратил внимание на признаки подделки документов, подчеркнул, что ежемесячно границу пересекают люди порядка 40 национальностей.

Александр Стреха также обратил внимание учащихся на пешеходные и автомобильные портальные радиационные мониторы, благодаря которым пресекаются попытки ввоза на нашу территорию загрязненных радионуклидами товаров.

Большой интерес вызвала у всех работа кинологов со служебными собаками, которые быстро обнаружили так называемые закладки. Завершением экскурсии стал снимок на память.

– Мы стараемся сделать экскурсии насыщенными и интересными, дать ребятам возможность не только увидеть, но и прочувствовать на себе пограничную службу, понять, насколько она ответственна и важна в наше время, – пояснил майор Эдуард Ермаков.

Своими впечатлениями учащиеся поделились с корреспондентом «НП»:

Анастасия Вечорко:

– Мне очень понравилась экскурсия. Большое спасибо нашим педагогам за ее организацию, пограничникам и таможенникам – за ту работу, которую они делают. Я в восторге от работы кинологов, а служебные собаки – вне всяких похвал. Я бы еще не раз посетила такое мероприятие. Взяла для себя очень много нового, интересного, познавательного.

Илья Бут-Гусаим:

– Бесспорно, эта экскурсия запомнится мне надолго. Воспринял её как урок мужества от пограничников, таможенников. Удивило, что на границе наравне с мужчинами несут службу женщины. Служебные собаки просто умницы. Теперь уверен, что наша граница под надёжной защитой.

Людмила КАСПЕРОВИЧ

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