«Центральный» — один из старейших магазинов города. Он открылся в 1953 году на проспекте Ленина, в доме, который спроектировали Михаил Парусников и Георгий Заборский. Долгое время магазин существовал под номером 13, и только в 1977 году он стал называться «Универсам «Центральный».

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