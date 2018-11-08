Шпионский скандал: глава МИД Австрии, у которой Путин гулял на свадьбе, отменила визит в Россию

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Глава австрийского внешнеполитического ведомства Австрии Карин Кнайсль должна была посетить Россию 9 ноября. Однако визит отменен: отставного полковника австрийской армии подозревают в шпионаже на российскую разведку.

Карин Кнайсль не поехала в Россию, как планировалось, а также вызвала к себе представителей российского посольства для объяснений, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление канцлера Австрии Себастьяна Курца.

Глава МИД Австрии должна была приехать в Россию для обсуждения организации австрийско-российского форума "Сочинский диалог".

Как пояснил канцлер, Австрия подозревает отставного полковника австрийской армии в шпионаже на российскую разведку, и в случае подтверждения подозрений этот случай не поможет улучшить отношения с Россией. Курц заявил также, что речь идет о многолетнем сотрудничестве австрийского гражданина на российские спецслужбы, которое могло начаться еще в 1990-х годах и продолжалось до нынешнего года.

Канцлер также подчеркнул, что Австрия обсудит с партнерами по ЕС возможные действия по отношению к РФ из-за шпионажа.

Напомним, что 18 августа Владимир Путин посетил свадьбу Карин Кнайсль и предпринимателя Вольфганга Майлингера по личному приглашению невесты. Глава России подарил молодоженам картину с сельскими мотивами, старинную масловыжималку и тульский самовар. Вместе с Путиным на свадьбу приехали артисты Кубанского казачьего хора.