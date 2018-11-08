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Шпионский скандал: глава МИД Австрии, у которой Путин гулял на свадьбе, отменила визит в Россию
09.11.2018 12:00 — Разное | Ежедневник
фото: lenta.ru
Глава австрийского внешнеполитического ведомства Австрии Карин Кнайсль должна была посетить Россию 9 ноября. Однако визит отменен: отставного полковника австрийской армии подозревают в шпионаже на российскую разведку.
Карин Кнайсль не поехала в Россию, как планировалось, а также вызвала к себе представителей российского посольства для объяснений, сообщает
Глава МИД Австрии должна была приехать в Россию для обсуждения организации австрийско-российского форума "Сочинский диалог".
Как пояснил канцлер, Австрия подозревает отставного полковника австрийской армии в шпионаже на российскую разведку, и в случае подтверждения подозрений этот случай не поможет улучшить отношения с Россией. Курц заявил также, что речь идет о многолетнем сотрудничестве австрийского гражданина на российские спецслужбы, которое могло начаться еще в 1990-х годах и продолжалось до нынешнего года.
Канцлер также подчеркнул, что Австрия обсудит с партнерами по ЕС возможные действия по отношению к РФ из-за шпионажа.
Напомним, что 18 августа Владимир Путин посетил свадьбу Карин Кнайсль и предпринимателя Вольфганга Майлингера по личному приглашению невесты. Глава России подарил молодоженам картину с сельскими мотивами, старинную масловыжималку и тульский самовар. Вместе с Путиным на свадьбу приехали артисты Кубанского казачьего хора.
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Глава австрийского внешнеполитического ведомства Австрии Карин Кнайсль должна была посетить Россию 9 ноября. Однако визит отменен: отставного полковника...
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