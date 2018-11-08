Ученые назвали самую полезную в мире рыбу

Российские ученые назвали боганидского гольца «абсолютным чемпионом по полезности среди рыб», так как в нем рекордно много полиненасыщенных жирных кислот омега-3, пишет РИА «Новости» .



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Полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 помогают сохранить здоровье сердца и защититься от инсульта. Организм человека не способен синтезировать их самостоятельно, так что получать их следует из продуктов питания. Один из лучших источников — это рыба. Американская ассоциация сердца советует съедать по крайней мере 200 граммов жирной рыбы в неделю: это лосось, скумбрия, тунец, форель или сардины.

Исследователи Сибирского федерального университета и Института биофизики Сибирского отделения РАН пришли к выводу, что в начале этого списка может стоять боганидский голец.

— Сфокусировав внимание на биоте озер арктической зоны Сибири (в частности, озера Собачьего), обнаружили, что в боганидском гольце уровень омега-3 кислот достигает рекордных 33 миллиграммов на грамм, что делает этот вид рыб абсолютным чемпионом по полезности для всех, кто следит за своим здоровьем, — рассказал РИА «Новости» заведующий кафедрой водных и наземных экосистем СФУ Михаил Гладышев.

Российские специалисты подсчитали, что употребление 30 граммов этой рыбы в день восполнило бы рекомендованную суточную норму полезных жирных кислот.

Что касается популярных добавок с омега-3 вроде рыбьего жира, то по результатам крупного обзора эксперты сходятся во мнении, что пользы для сердца от них мало или практически нет.