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Ученые назвали самую полезную в мире рыбу
Российские ученые назвали боганидского гольца «абсолютным чемпионом по полезности среди рыб», так как в нем рекордно много полиненасыщенных жирных кислот омега-3, пишет
Полиненасыщенные жирные кислоты омега-3
Исследователи Сибирского федерального университета и Института биофизики Сибирского отделения РАН пришли к выводу, что в начале этого списка может стоять боганидский голец.
— Сфокусировав внимание на биоте озер арктической зоны Сибири (в частности, озера Собачьего), обнаружили, что в боганидском гольце уровень омега-3 кислот достигает рекордных 33 миллиграммов на грамм, что делает этот вид рыб абсолютным чемпионом по полезности для всех, кто следит за своим здоровьем, — рассказал РИА «Новости» заведующий кафедрой водных и наземных экосистем СФУ Михаил Гладышев.
Российские специалисты подсчитали, что употребление 30 граммов этой рыбы в день восполнило бы рекомендованную суточную норму полезных жирных кислот.
Что касается популярных добавок с омега-3 вроде рыбьего жира, то по результатам
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Российские ученые назвали боганидского гольца "абсолютным чемпионом по полезности среди рыб".
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