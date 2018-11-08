Совмин дал отмашку на продажу зданий МЗОР на Октябрьской за 31 миллион

Правительство дало отмашку на продажу зданий завода МЗОР на улице Октябрьской, следует из постановления Совмина , опубликованного на Национальном правовом портале. Аукционы должны пройти до середины следующего года.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

На аукцион по предложению Министерства промышленности выставят десять капитальных строений и одно изолированное помещение на Октябрьской. Речь идет вот об этих зданиях как со стороны улицы, так и со стороны реки:





В зависимости от площади и состояния цены варьируются от 300 тысяч до почти 7,2 миллиона рублей. А общая рыночная стоимость всех этих госактивов — около 31 миллиона. Вот некоторые из продаваемых зданий.



Изображение: map.by

Но купить эти здания и сделать в них, что вздумается, не получится. Согласно постановлению Совмина, новые владельцы должны будут реализовать на этих площадях инвестпроекты, предусмотренные градостроительным проектом детального планирования территории в границах улиц Ульяновской — Ленина — ж/д «Минск — Москва» — граница ландшафтно-рекреационной зоны 25ЛР-2. Он существует еще с 2015 года.



Скриншот: lenadmin.gov.by

Это значит, что, например, здание на Октябрьской, 16, к. 5, нужно перепрофилировать под многоуровневую парковку, а здания на 16, к.1−3, — под торгово-развлекательный центр. Весь же проект детального планирования подразумевает, что часть улицы станет пешеходной, там пойдет трамвай, а также появятся культурные и торговые центры.

Если желающих приобрести перечисленные в постановлении объекты не найдется, то их цена может быть понижена на 10, 20 и 30%. Первый аукцион должен пройти до 26 июня 2019 года.

Напомним, в прошлом году Белгазпромбанк выкупил три заводских здания начала 20 века на улице Октябрьской почти за 3 миллиона долларов. Инвестор создает там культурные пространства и планирует вложить в развитие площадок еще три миллиона.

А в общем же, Октябрьская активно развивается с 2013 года. За это время тут появились бары, кафе, культурные пространства, офисные здания, гостиница, спортзал и разные точки уличной еды. На улице регулярно проходят как разные локальные тусовки, так и общегородские события. Кроме того, Октябрьская является главной площадкой фестиваля Vulica Brazil, благодаря которому тут появилось много муралов.