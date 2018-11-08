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Совмин дал отмашку на продажу зданий МЗОР на Октябрьской за 31 миллион
Правительство дало отмашку на продажу зданий завода МЗОР на улице Октябрьской, следует из
На аукцион по предложению Министерства промышленности выставят десять капитальных строений и одно изолированное помещение на Октябрьской. Речь идет вот об этих зданиях как со стороны улицы, так и со стороны реки:
В зависимости от площади и состояния цены варьируются от 300 тысяч до почти 7,2 миллиона рублей. А общая рыночная стоимость всех этих госактивов — около 31 миллиона. Вот некоторые из продаваемых зданий.
Но купить эти здания и сделать в них, что вздумается, не получится. Согласно постановлению Совмина, новые владельцы должны будут реализовать на этих площадях инвестпроекты, предусмотренные градостроительным проектом детального планирования территории в границах улиц Ульяновской — Ленина — ж/д «Минск — Москва» — граница ландшафтно-рекреационной зоны 25ЛР-2. Он существует еще с 2015 года.
Это значит, что, например, здание на Октябрьской, 16, к. 5, нужно перепрофилировать под многоуровневую парковку, а здания на 16, к.1−3, — под торгово-развлекательный центр. Весь же проект детального планирования подразумевает, что часть улицы станет пешеходной, там пойдет трамвай, а также появятся культурные и торговые центры.
Если желающих приобрести перечисленные в постановлении объекты не найдется, то их цена может быть понижена на 10, 20 и 30%. Первый аукцион должен пройти до 26 июня 2019 года.
Напомним, в прошлом году Белгазпромбанк
А в общем же, Октябрьская активно развивается с 2013 года. За это время тут появились бары, кафе, культурные пространства, офисные здания, гостиница, спортзал и разные точки уличной еды. На улице регулярно проходят как разные локальные тусовки, так и общегородские события. Кроме того, Октябрьская является главной площадкой фестиваля Vulica Brazil, благодаря которому тут появилось много муралов.
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Речь идет о десяти сооружениях.
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