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Оранжевый уровень опасности из-за тумана объявлен в Беларуси 10 ноября

09.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Оранжевый уровень опасности из-за тумана объявлен в Беларуси 10 ноября

Оранжевый уровень опасности из-за тумана объявлен в Беларуси в субботу, 10 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В предстоящие сутки будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. На большей части территории страны синоптики прогнозируют туман. Ночью и утром в отдельных районах слабый гололед. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3 градусов. Днем - от 2 до 8 градусов тепла, по юго-западу прогнозируется 9-11 градусов выше нуля.


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Оранжевый уровень опасности из-за тумана объявлен в Беларуси в субботу, 10 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии,...
 
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