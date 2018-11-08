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Если кожа шелушится: 7 простых лайфхаков для зимы

09.11.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Есть ошибочное мнение, что шелушашейся коже можно помочь только при помощь скраба. Ни в коем случае этого не делай! Если при обветривании лица кожа уже начала шелушиться, то не стоит травмировать ее еще больше скрабом или очищающей щеткой.

Используй кремы с ланолином

Внимательно читай состав крема, лучше всего от шелушения помогает вещество ланолин(он же животный воск), которое очень активно успокаивает кожу за счет своей жирной основы, создает защитную пленку. Самый проверенный вариант с высоким содержанием ланолина — детский крем! Его можешь смело использовать, если кожа обветрилась и шелушится. Но помни, что не стоит применять кремы на основе ланолина в качестве средства для ежедневного ухода.

Облепиховое масло

Как убрать шелушение? Еще один проверенный вариант для раздраженной кожи — облепиховое масло, которое продается в чистом виде в аптеке. Оно имеет свойство заживлять и успокаивать кожу, так что такая «экстренная маска» спасет даже от самого сильного шелушения кожи на лице у женщин.

 
 
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Есть ошибочное мнение, что шелушашейся коже можно помочь только при помощь скраба. Ни в коем случае этого не делай! Если при обветривании лица кожа уже начала...
 
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