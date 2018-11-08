Юбилей студии «Задоринка» в ГДК

23 ноября в 18.00 состоится большой юбилейный концерт Образцовой студии эстрадной песни.

Уже 20 лет студия «Задоринка» зажигает звезды детских талантов на сцене Дзержинского городского Дома культуры. Благодаря высокому исполнительскому мастерству и оригинальным постановкам она стала главным составляющим на праздниках и фестивалях областного и республиканского уровня.

За 20 лет студия «Задоринка» превратилась в настоящую планету детства. И в свой юбилей она приглашает всех детей и их родителей в гости, обещая устроить настоящий семейный праздник.

Лучшие выступления от участников студии «Задоринка», приглашенные артисты и море хорошего настроения ждут всех зрителей на юбилейном концерте «Зажигаем звезды».

Справки по телефонам: 8 (017-16) 5-24-59, 6-57-93, 9-39-44.



