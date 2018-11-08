Пикап Mitsubishi в этом году отмечает свое 40-летие — за это время модель успела сменить пять поколений. Нынешний L200 был представлен еще в 2014 году, поэтому пришло время плановой модернизации грузовичка, выпускаемого на тайском заводе Mitsubishi в Лаем Чабанг (в Таиланде автомобиль продается под именем Triton).





Основное внешнее отличие от дорестайлингового варианта у «посвежевшего» пикапа — оформленный в соответствии с новой дизайнерской концепцией Dynamic Shield передок с высокой линией капота и заостренными фарами, расположенными на уровне решетки с X-образным обрамлением (похожее «лицо», например, у нового «паркетника» Eclipse Cross ). Перекроена и корма пикапа — появились новый бампер и светодиодные фонари.





У обновленного L200 расширился список оснащения электронными помощниками, включающий датчики парковки (спереди и сзади), системы предотвращения столкновений с функцией экстренного торможения, предупреждения о поперечном движении сзади и кругового обзора.

Обе доступные для пикапа системы полного привода Super-Select и Easy-Select обзавелись внедорожным режимом, причем с несколькими вариантами настроек управляющей электроники, регулирующей мощность двигателя, работу трансмиссии и тормозов в зависимости от дорожных условий («гравий», «грязь/снег», «песок» и «горная местность»). Кроме традиционной «механики» пикап, как и прежде, можно будет заказать и с «автоматом» — причем он теперь не 5-, а 6-ступенчатый.





Наконец, разработчики говорят об улучшенной эффективности торможения благодаря более крупным тормозным дискам спереди и модернизированным задним амортизаторам. Информации о моторах пока нет, но, по всей видимости, в России и Беларуси L200 по-прежнему будет предлагаться с 2,4-литровым дизелем (154 и 181 лошадиная сила).





В Таиланде продажи обновленного L200 начнутся уже 17 ноября, после чего пикап появится и на других рынках — у нас модернизированные машины ожидаются в следующем году.