В Столинском районе опрокинулся трактор: тракторист, его жена и 14-летний сын в больнице

Три человека получили травмы при опрокидывании трактора в Столинском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.



Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

Авария произошла 8 ноября, в 16.35, в агрогородке Бережное. По предварительной информации, 45-летний мужчина, управляя трактором МТЗ-82, ехал по правому краю проезжей части улицы Лознухо со стороны улицы Новой в направлении улицы Гагарина. В какой-то момент он не справился с управлением и съехал на правую по ходу движения обочину, где трактор опрокинулся.

В результате ДТП водитель, а также находившиеся в кабине его 50-летняя супруга и 14-летний сын, получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.