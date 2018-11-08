﻿ В Калифорнии лесной пожар полностью уничтожил город Парадайс. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Калифорнии лесной пожар полностью уничтожил город Парадайс

09.11.2018 12:00 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. В Калифорнии лесной пожар полностью уничтожил город Парадайс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пламя охватило уже более 8 тысяч гектаров земли.

В Калифорнии лесной пожар полностью уничтожил город Парадайс

В Калифорнии лесной пожар полностью уничтожил город Парадайс

Власти объявили об экстренной эвакуации всех жителей города. Покинуть пылающий Парадайс пытаются 27 тысяч человек. Из-за огромных пробок многие идут пешком. В общей сложности в регионе свои дома вынуждены покинуть 50 тысяч человек. Есть информация о нескольких погибших и пострадавших. Их точное число пока не названо.

В Калифорнии лесной пожар полностью уничтожил город Парадайс

В Калифорнии лесной пожар полностью уничтожил город Парадайс

В Калифорнии лесной пожар полностью уничтожил город Парадайс

В Калифорнии лесной пожар полностью уничтожил город Парадайс
Новости по теме

В Минске горел сезонный киоск

На пожаре в Брестском районе очевидец спас пенсионерку

Пожар в порту Барселоны: погрузочный кран упал на контейнеры с опасными химикатами

В Браславском районе горела ферма, потребовалась эвакуация 150 коров

В Стародорожском районе произошёл пожар на зерносушилке: огнём испорчено около 2500 тонн кукурузы

В Витебске из-за пожара на предприятии эвакуировали 40 человек

На пожаре в Ивацевичском районе погибла 60-летняя женщина

Спасатели локализовали пожар на заводе во Владикавказе
‡агрузка...
Новости 24 часа

В Калифорнии лесной пожар полностью уничтожил город Парадайс

Интрига скоро разрешится: 9 ноября на «Лістападзе» объявят победителей кинофестиваля

Новый спорткомплекс детского реабилитационно-оздоровительного центра открылся в Пинском районе

Беларусь окутало плотное облако тумана. Синоптики обещают туман, мокрый снег и гололёд на выходные

«Предприятие устойчиво работает». Румас позитивно оценил результаты работы «Борисовдрева»

Белорусско-китайское предприятие «БелДжи» планирует увеличить долю собственного производства

Беларусь подтвердила намерение вступить в ВТО

В Астане завершился саммит глав государств ОДКБ: основные итоги

Все новости
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Калифорнии лесной пожар полностью уничтожил город Парадайс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пламя охватило уже более 8 тысяч...
 
Новости дня
Новости разные
 
Шпионский скандал: глава МИД Австрии, у которой Путин гулял на свадьбе, отменила визит в Россию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.11.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика