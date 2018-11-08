Наталья Кочанова: порой человек на высокой должности теряет человечность

Телеканал ОНТ запустил своё шоу в формате интервью − как у Дудя или Ирины Шихман. В первом выпуске гостем была глава Администрации президента Наталья Качанова. Среди прочего, поговорили об омоложении кадров. Качанова рассказала, что создан «банк данных молодых ребят» − резерв кадров на руководящие посты в госаппарате.

По её словам, главное при подборе кадров − личностные качества: «Я для себя сделала четкий вывод, какими качествами должен обладать человек. Это ответственное отношение к тому делу, которое ему поручено; он должен быть честным и порядочным. И должен уметь работать с людьми, относиться к ним по-доброму».

Наталья считает, что хороший госчиновник должен пройти все этапы до самого верха: «Сегодня он председатель райисполкома. Но он уже поработал заместителем. Мы видели, как он умеет работать с людьми, принимать решения, брать на себя ответственность».

Потенциальное омоложение кадров она считает правильным, потому что «жизнь меняется, всё меняется. Конечно, я не говорю о том, что это должно быть обязательно. Есть люди достаточно возрастные, которые работают очень эффективно. И это правильно, так и должно быть − должно быть сочетание опыта, профессионализма и молодости».

Она продолжила рассуждать на тему работы чиновником: «Это ответственное отношение к делу, которое тебе поручено. Очень важно быть честным и порядочным. И умение работать с людьми, умение относиться к людям по-доброму, потому что ни для кого не секрет, что иногда человек, когда становится руководителем и занимает более высокую должность, где-то его человечность вроде как и пропадает. Вот этого не должно быть».

Наталья Кочанова рассказала, что кадровый реестр президента превышает 800 должностей, из них больше 80% − мужчины. При этом она не считает, что у женщин есть какие-то ограничения: «В этом нет никакой необходимости. Перед нашими женщинами не закрыты никакие двери. Они при желании всего сами могут добиться».

Фото: кадр из видео «Марков. Ничего личного». Наталья Кочанова» на Youtube