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Универсам «Центральный» продают на Куфаре за почти $10 миллионов
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Компания «НП-Сервис» Ивана Березовского с июня этого года
За «Центральный» просят 9,8 миллиона долларов (20,8 миллиона рублей). Общая площадь − 2,8 тысячи квадратных метров, торговая площадь магазина на втором этаже — 838 квадратов. Получается, за каждый квадратный метр требуют почти 3500 долларов. Аргументируют это расположением универсама − на пересечении двух линий метро, в «культурном, торговом и туристическом центре Минска».
В «Центральном» работают около 250 человек. В 2015 году прибыль компании составила 352 тысячи рублей, в 2016 − 528 тысяч. В 2017-м в магазине сделали серьёзный ремонт.
Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY
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Компания «НП-Сервис» Ивана Березовского с июня этого года пытается продать универсам «Центральный», но пока безуспешно. Видимо, совсем отчаявшись, информацию о...
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