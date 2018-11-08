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Универсам «Центральный» продают на Куфаре за почти $10 миллионов

09.11.2018 12:19 — Разное | KYKY  
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Компания «НП-Сервис» Ивана Березовского с июня этого года пытается продать универсам «Центральный», но пока безуспешно. Видимо, совсем отчаявшись, информацию о продаже решили выставить даже на площадке Kufar, где обычные беларусы продают ненужные им вещи − одежду, технику и всё такое. Но никак не универсамы в центре города.

За «Центральный» просят 9,8 миллиона долларов (20,8 миллиона рублей). Общая площадь − 2,8 тысячи квадратных метров, торговая площадь магазина на втором этаже — 838 квадратов. Получается, за каждый квадратный метр требуют почти 3500 долларов. Аргументируют это расположением универсама − на пересечении двух линий метро, в «культурном, торговом и туристическом центре Минска».

В «Центральном» работают около 250 человек. В 2015 году прибыль компании составила 352 тысячи рублей, в 2016 − 528 тысяч. В 2017-м в магазине сделали серьёзный ремонт. 

Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

 
Теги: Минск
 
 
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Компания «НП-Сервис» Ивана Березовского с июня этого года пытается продать универсам «Центральный», но пока безуспешно. Видимо, совсем отчаявшись, информацию о...
 
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