Пинский РОВД призывает бережно относиться к имуществу железнодорожного транспорта



Уважаемые жители Пинского района!

В связи с участившимися случаями повреждений имущества на железнодорожном транспорте и на объектах железнодорожного транспорта ОВД предупреждает, что за нарушение законодательства в части касающегося предусмотрена как административная так и уголовная ответственность.

Статья 17.1. Мелкое хулиганство

влечет наложение штрафа в размере от двух до тридцати базовых величин или административный арест.

Статья 10.9. Умышленные уничтожение либо повреждение имущества

влекут наложение штрафа в размере от тридцати до пятидесяти базовых величин, а на юридическое лицо — от пятидесяти до семидесяти базовых величин.

Статья 341. Осквернение сооружений и порча имущества

Осквернение зданий или иных сооружений циничными надписями или изображениями, порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах при отсутствии признаков более тяжкого преступления –наказываются общественными работами, или штрафом, или арестом.

Статья 339. Хулиганство

уголовная ответственность от общественных работ до лишения свободы на срок до десяти лет.

Статья 218. Умышленные уничтожение либо повреждение имущества

предусмотрена уголовная ответственность от штрафа до лишения свободы на срок до двенадцати лет.

Не совершайте необдуманных поступков за которые потом придется нести ответственность.

ООПиП отдела внутренних дел Пинского райисполкома.