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Пинский РОВД призывает бережно относиться к имуществу железнодорожного транспорта

09.11.2018 — Разное | Полесская правда  
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Пинский РОВД призывает бережно относиться к имуществу железнодорожного транспорта
Уважаемые жители Пинского района!

В связи с участившимися случаями повреждений имущества на железнодорожном транспорте и на объектах железнодорожного транспорта ОВД предупреждает, что за нарушение законодательства в части касающегося предусмотрена как административная так и уголовная ответственность.

Статья 17.1. Мелкое хулиганство

  • влечет наложение штрафа в размере от двух до тридцати базовых величин или административный арест.

Статья 10.9. Умышленные уничтожение либо повреждение имущества

  • влекут наложение штрафа в размере от тридцати до пятидесяти базовых величин, а на юридическое лицо — от пятидесяти до семидесяти базовых величин.

Статья 341. Осквернение сооружений и порча имущества

  • Осквернение зданий или иных сооружений циничными надписями или изображениями, порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах при отсутствии признаков более тяжкого преступления –наказываются общественными работами, или штрафом, или арестом.

Статья 339. Хулиганство

  • уголовная ответственность от  общественных работ до лишения свободы на срок до десяти лет.

Статья 218. Умышленные уничтожение либо повреждение имущества

  • предусмотрена уголовная ответственность от штрафа до лишения свободы на срок до двенадцати лет.
Не совершайте необдуманных поступков за которые потом придется нести ответственность.

ООПиП отдела внутренних дел Пинского райисполкома.

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