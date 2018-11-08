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Пинский РОВД призывает бережно относиться к имуществу железнодорожного транспорта
09.11.2018 — Разное | Полесская правда
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В связи с участившимися случаями повреждений имущества на железнодорожном транспорте и на объектах железнодорожного транспорта ОВД предупреждает, что за нарушение законодательства в части касающегося предусмотрена как административная так и уголовная ответственность.
Статья 17.1. Мелкое хулиганство
Статья 10.9. Умышленные уничтожение либо повреждение имущества
Статья 341. Осквернение сооружений и порча имущества
Статья 339. Хулиганство
Статья 218. Умышленные уничтожение либо повреждение имущества
Не совершайте необдуманных поступков за которые потом придется нести ответственность.
ООПиП отдела внутренних дел Пинского райисполкома.
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