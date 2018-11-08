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Тест: Были актеры супругами или нет?

09.11.2018 12:54 — Разное | Аргументы и факты  
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Тест: Были актеры супругами или нет?
Александр Абдулов и Евгения Симонова в фильме «Обыкновенное чудо». © / Кадр из фильма

Сможете ли вы вспомнить первого мужа Нонны Мордюковой, с которым она прожила в браке 13 лет? А на ком из известных актрис был женат Александр Абдулов?

Иногда актерские союзы оказываются крайне неожиданными...

 
 
 
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​Сможете угадать бывшую супругу или супруга известных советских и российских актеров? Знаете ли вы, кто из них состоял в официальном браке?
 
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