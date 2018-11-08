Сможете ли вы вспомнить первого мужа Нонны Мордюковой, с которым она прожила в браке 13 лет? А на ком из известных актрис был женат Александр Абдулов?
Иногда актерские союзы оказываются крайне неожиданными...
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Тест: Были актеры супругами или нет?
09.11.2018 12:54 — Разное | Аргументы и факты
Сможете ли вы вспомнить первого мужа Нонны Мордюковой, с которым она прожила в браке 13 лет? А на ком из известных актрис был женат Александр Абдулов?
Иногда актерские союзы оказываются крайне неожиданными...
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Сможете угадать бывшую супругу или супруга известных советских и российских актеров? Знаете ли вы, кто из них состоял в официальном браке?
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