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Электронные билеты на поезда в Беларуси могут подешеветь

09.11.2018 12:52 — Разное | Myfin  
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Электронные билеты на поезда в Беларуси могут подешеветь
Фото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Документ предусматривает изменение перечня услуг транспортных терминалов, тарифы на которые регулируются Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

Проект постановления предлагает исключить из перечня регулируемых услуг транспортных железнодорожных терминалов Белорусской железной дороги услугу «заказ и оформление проездного документа (билета) через глобальную компьютерную сеть Интернет по банковским платежным карточкам».  

Такое предложение обосновывается стимулированием электронных продаж и сокращением затрат, связанных с работой билетных кассиров.

 
 
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В Беларуси могут отменить тариф на покупку билетов на поезда через интернет.
 
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