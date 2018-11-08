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Электронные билеты на поезда в Беларуси могут подешеветь
Документ предусматривает изменение перечня услуг транспортных терминалов, тарифы на которые регулируются Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.
Проект постановления предлагает исключить из перечня регулируемых услуг транспортных железнодорожных терминалов Белорусской железной дороги услугу «заказ и оформление проездного документа (билета) через глобальную компьютерную сеть Интернет по банковским платежным карточкам».
Такое предложение обосновывается стимулированием электронных продаж и сокращением затрат, связанных с работой билетных кассиров.
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В Беларуси могут отменить тариф на покупку билетов на поезда через интернет.
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