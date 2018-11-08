Комитет госконтроля проведёт «горячую линию» по вопросам выплаты зарплаты и социальных пособий

На особом контроле в Комитете государственного контроля Республики Беларусь находится требование Главы государства о безусловном соблюдении трудового законодательства по своевременной выплате заработной платы работникам республики и социальных пособий семьям, воспитывающим детей.

В связи с чем Комитетом государственного контроля Витебской области 12 ноября 2018 г. будет проводиться «горячая линия» с жителями области по вопросу несвоевременной выплаты заработной платы и социальных пособий семьям, воспитывающим детей. Обращения принимаются: с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 по телефону: 8 (0212) 42-61-94.