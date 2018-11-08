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УП «Витебскоблгаз» напоминает о правилах проведения строительных и земляных работ в охранных зонах газопроводов

09.11.2018 — Разное | Патриот (Ушачи)  
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ВНИМАНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РЕМОНТНЫЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ ОБЪЕКТОВ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ.

УП «Витебскоблгаз» сообщает, что в соответствии с Положением о порядке установления охранных зон объектов газораспределительной системы, размерах и режиме их использования, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 06.11.2007 № 1474, производство  ремонтных, строительных и земляных работ в охранных зонах объектов газораспределительной системы без ордера на раскопки и разрешения на право производства ремонтных, строительных и земляных работ, выдаваемого газоснабжающей организацией, НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

Для получения вышеуказанного разрешения юридические и физические лица обязаны предоставить Ушачскому РГС ПУ «Полоцкгаз» (г.п.Ушачи, ул.Калининская, 23А), согласованную в установленном порядке проектную документацию или план производства работ, а также заявление (письмо) на получение разрешения.

Юридические и физические лица, получившие разрешение, обязаны руководствоваться порядком проведения ремонтных, строительных и земляных работ и соблюдать условия их выполнения, изложенные в разрешении.

Работы в охранной зоне объектов газораспределительной системы производятся только в присутствии руководителя работ и представителя газоснабжающей организации.

ЛИЦА, ВИНОВНЫЕ В НАРУШЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ВЫШЕУКАЗАННОГО ПОЛОЖЕНИЯ, НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В УСТАНОВЛЕННОМ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ПОРЯДКЕ.

 
 
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ВНИМАНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РЕМОНТНЫЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ ОБЪЕКТОВ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ. УП...
 
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