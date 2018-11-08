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Глава МИД Австрии отменила визит в Россию из-за "шпионского скандала"

09.11.2018 12:40 — Разное | Партизан  
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Глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила свой визит в РФ из-за шпионского скандала, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

До этого планировалось, что австрийский министр иностранных дел посетит Россию 2-3 декабря, передает ria.ru.


"Глава МИД отреагировала на это (информацию о подозрениях в адрес экс-полковника – ред.), сегодня вызвала в министерство российского представителя и отменила поездку в Россию", — сказал в пятницу журналистам канцлер Австрии Себастьян Курц.



"Сейчас юстиция должна установить, подтверждается ли подозрение. Дальнейшие действия мы обсудим с нашими европейскими партнерами", — отметил он.

Ранее издание Kronen Zeitung сообщило, что экс-полковник вооруженных сил Австрии задержан по подозрению в ведении на протяжении 20 лет разведывательной деятельности в пользу России. 

Посольство РФ отказалось комментировать данное сообщение.

По данным газеты, полковник должен был собирать информацию об австрийских ВВС, артиллерийских системах, миграционном кризисе, а также детальную информацию о многих австрийских высокопоставленных военных.

Напомним, недавно Карин Кнайсль вышла замуж. На свадьбу был приглашен президент РФ Путин, который в качестве подарка привез с собой Кубанский казачий хор, а также станцевал с невестой.

 
 
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Глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила свой визит в РФ из-за шпионского скандала, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.
 
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