Сразу после матча к нему подбежал наставник «Челси» Маурицио Сарри и поинтересовался, какая погода ждет его команду в Борисове – в частности, не будет ли очень холодно.





Бага сделал из этого вывод, что теплолюбивого итальянца необходимо утеплить, и решил подарить ему согревающие сувениры, которые будут напоминать о Беларуси.





И он сделал это, правда, уже после матча. Потому что во время игры на «Борисов-Арене» Сарри сидел с непокрытой головой. Кстати, вечер выдался не таким уж прохладным для ноября – было около трех градусов выше ноля.

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Видимо, сидел так потому, что надеть было нечего. А вот после матча Бага ситуацию исправил, причем сделал подарок не только Сарри, но и еще одному представителю тренерского штаба «Челси» Джанфранко Дзоле. На память гости увезли армейские шапки с кокардами.





Ну, а какие еще шапки они могли увезти со стадиона, расположенного рядом с Печами?