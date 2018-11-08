В Беларуси могут разрешить онлайн-продажу алкоголя и сигарет

Такое предложение содержится в цифровом проекте «дорожной карты» по развитию интернет-торговли в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на 2019–2020 годы.













По словам представителя пресс-службы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), на данном этапе работы над «картой» собираются мнения представителей бизнеса о проблемах, мешающих развитию субъектов цифровой торговли, повышению их присутствия на рынке стран ЕАЭС и выходу на глобальные рынки.





«Предложение о расширении цифровой торговли отдельными товарами было выдвинуто бизнесом», — уточнил РБК представитель пресс-службы ЕЭК.





Авторами инициативы являются представители электронных торговых площадок и ассоциаций, производители, провайдеры логистических и платежных услуг.





Эти предложения обсуждаются министром по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян, министром по торговле ЕЭК Вероникой Никишиной и другими представителями ЕЭК.





Как прописано в документе с рекомендациями, объем продаж через иностранные торговые площадки на территории ЕАЭС растет в среднем на 30% в год. При этом в странах ЕАЭС действуют ограничительные меры по торговле через интернет.





Например, существует прямой запрет на онлайн-продажу алкогольной продукции, табачных и ювелирных изделий, лекарств. Инициативная группа предлагает ввести лицензионные правила и продавать данные товары через специализированные интернет-магазины.





По мнению авторов предложения, легализация торговли в интернете вышеперечисленными товарами поможет сократить долю контрафакта, повысить качество и конкурентоспособность товаров, увеличить доходы добросовестных продавцов.