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Белорусский комик произнес на "Вечернем Урганте" политический лозунг, но сказал, что это шутка

09.11.2018 12:57 — Разное | Tut.by  
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Недавно гостем передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале стал белорусский стендап-комик талышского происхождения Идрак Мирзализаде. В конце своего пятиминутного выступления на Первом канале он произнес: «Свободу Фахраддину Абосзода!» и сразу добавил, что это ничего не значит. Но позже объяснил, что это не так.


Идрак Мирзализаде — талыш по национальности, переехал в Минск в детстве (его отец учился в белорусской столице). Идрак окончил Институт журналистики БГУ, а позже переехал в Москву. Выступал в Stand Up на ТНТ. Фото: rutube.ru

В конце своего выступления на «Вечернем Урганте» Идрак сказал: «Свободу Фахраддину Абосзода! Это абсолютно ничего не значит, но звучит эпично в эфире Первого канала. Как будто у меня есть какие-то политические убеждения».

На следующий день после выхода передачи в эфир он опубликовал пост в Instagram, в котором объяснил свое высказывание: «К сожалению, это все-таки что-то значит. Обычно я не имею возможности публиковать тут серьезные посты, и мне нужно было что-то сделать, чтобы это смотрелось не так резко».

Тем самым Мирзализаде показал, что осуждает экстрадицию Фахраддина Абосзода в Азербайджан из России, где Абосзода получал политическое убежище на протяжении последних нескольких лет.

Фахраддин Абосзода — политический и общественный деятель, филолог, публицист тальского происхождения, лидер национально-освободительного движения талышского народа. По его мнению, правовая система Азербайджана полностью коррумпирована, а в стране сложился авторитарный режим. В 2018 году Абосзода объявили в федеральный розыск и арестовали в России, а позже экстрадировали в Азербайджан. Власти Азербайджана обвиняют его по статьям 281.2 (Публичные призывы к насильственному захвату власти или насильственному изменению конституционного строя <…>) и 283.1 (Действия, направленные на возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды <…>) Уголовного кодекса Азербайджана.

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Теги: Минск
 
 
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Недавно гостем передачи "Вечерний Ургант" на Первом канале стал белорусский стендап-комик талышского происхождения Идрак Мирзализаде.
 
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