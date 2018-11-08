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В Беларуси подняли тарифы за отчеты по кредитным историям. Как изменились расценки
С 1 ноября
Напомним, кредитная история предоставляется в виде отчета со скоринговой оценкой без уплаты вознаграждения один раз в течение календарного года. За вознаграждение эта услуга предоставляется неограниченное количество раз в течение календарного года.
Полный отчет в виде электронного документа для физлица теперь стоит 2,82 рубля (раньше — 2,74 рубля), на бумаге — 11,85 рубля (раньше — 8,06 рубля). Юрлицам документ предоставляется только в распечатанном виде за 11,73 рубля вместо прежних 7,98 рубля.
Также есть возможность заказать менее полные кредитные отчеты. Для физлица стандартный кредитный отчет теперь стоит 0,58 вместо 0,57 рубля, расширенный — 0,67 рубля вместо 0,65 рубля, расширенный плюс — 0,80 рубля вместо 0,82 рубля.
Аналогичные документы есть у юрлиц — стандартный кредитный отчет теперь обойдется в 13,76 рубля вместо 9,31 рубля, расширенный — 15,33 рубля вместо 10,44 рубля, расширенный плюс — 17,36 рубля вместо 11,81 рубля.
Цена обработки одной кредитной истории для формирования электронного кредитного отчета «Сводный — физические лица» или «Сводный — юридические лица» не изменилась — 0,06 рубля.
Напомним, белорусам
«Произвести оплату за предоставление услуги можно посредством системы „Расчет“ (ЕРИП). Оплата может быть осуществлена в кассе банка, банкомате, платежно-справочном терминале, инфокиоске, интернет-банкинге, мобильном банкинге», — уточнили ранее в Нацбанке.
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С 1 ноября вступили в силу новые тарифы для белорусов, которые хотят посмотреть свою кредитную историю.
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