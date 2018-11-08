ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси подняли тарифы за отчеты по кредитным историям. Как изменились расценки

09.11.2018 12:54 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

С 1 ноября вступили в силу новые тарифы для белорусов, которые хотят посмотреть свою кредитную историю. Так, для физлиц запрос в виде электронного документа теперь стоит 2,82 рубля. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как повысили расценки.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Напомним, кредитная история предоставляется в виде отчета со скоринговой оценкой без уплаты вознаграждения один раз в течение календарного года. За вознаграждение эта услуга предоставляется неограниченное количество раз в течение календарного года.

Полный отчет в виде электронного документа для физлица теперь стоит 2,82 рубля (раньше — 2,74 рубля), на бумаге — 11,85 рубля (раньше — 8,06 рубля). Юрлицам документ предоставляется только в распечатанном виде за 11,73 рубля вместо прежних 7,98 рубля.

Также есть возможность заказать менее полные кредитные отчеты. Для физлица стандартный кредитный отчет теперь стоит 0,58 вместо 0,57 рубля, расширенный — 0,67 рубля вместо 0,65 рубля, расширенный плюс — 0,80 рубля вместо 0,82 рубля.

Аналогичные документы есть у юрлиц — стандартный кредитный отчет теперь обойдется в 13,76 рубля вместо 9,31 рубля, расширенный — 15,33 рубля вместо 10,44 рубля, расширенный плюс — 17,36 рубля вместо 11,81 рубля.

Цена обработки одной кредитной истории для формирования электронного кредитного отчета «Сводный — физические лица» или «Сводный — юридические лица» не изменилась — 0,06 рубля.


Скриншот страницы сайта Нацбанка

Напомним, белорусам разрешили смотреть свою кредитную историю в режиме онлайн. Этой услугой теперь могут воспользоваться клиенты всех белорусских банков.

«Произвести оплату за предоставление услуги можно посредством системы „Расчет“ (ЕРИП). Оплата может быть осуществлена в кассе банка, банкомате, платежно-справочном терминале, инфокиоске, интернет-банкинге, мобильном банкинге», — уточнили ранее в Нацбанке.

Читайте также:
Белорусы могут онлайн узнать свою кредитную историю. О новой возможности — в 6 вопросах и ответах
Белорусам разрешили смотреть свою кредитную историю в интернете
 
 
Ссылка на источник 6
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 1 ноября вступили в силу новые тарифы для белорусов, которые хотят посмотреть свою кредитную историю.
 
Новости дня
Новости разные
 
Электронные билеты на поезда в Беларуси могут подешеветь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.11.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика