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Водитель высадил пассажиров на трассе. Появились подробности смертельного наезда на М10
09.11.2018 13:32 — Разное | Виртуальный Брест
Пешеход двигался по проезжей части трассы М10 в Лунинецком районе и
Он пытался остановить автомобиль, при этом был в тёмной одежде и не имел на себе световозвращающих элементов. Водитель «Мерседес-Спринтер 308», 35-летний житель Иванова, не разглядел пешехода и совершил наезд. 38-летний житель Бобруйска скончался на месте ДТП.
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Пешеход двигался по проезжей части трассы М10 в Лунинецком районе и оказался под колёсами «Мерседес-Спринтер 308». ДТП произошло рано утром 7 ноября на 366 км...
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