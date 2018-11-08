Водитель высадил пассажиров на трассе. Появились подробности смертельного наезда на М10

Пешеход двигался по проезжей части трассы М10 в Лунинецком районе и оказался под колёсами «Мерседес-Спринтер 308» .



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ДТП произошло рано утром 7 ноября на 366 км автодороги «Кобрин-Гомель-граница РФ.



Ст. инспектор по административной практике ГАИ Лунинецкого РОВД Сергей Валько прокомментировал:



- По предварительной информации, водитель из Украины перевозил пассажиров в Бобруйск. В салоне возникла ссора между выпившими сожителями. Водитель остановился и высадил их на тёмной трассе. Женщина пошла по обочине, а мужчина - по проезжей части. Они думали, что идут в направлении Бобруйска, а направились в сторону Пинска.



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Как показала женщина на следственном эксперименте, она просила сожителя сойти с дороги. Но тщетно.

Он пытался остановить автомобиль, при этом был в тёмной одежде и не имел на себе световозвращающих элементов. Водитель «Мерседес-Спринтер 308», 35-летний житель Иванова, не разглядел пешехода и совершил наезд. 38-летний житель Бобруйска скончался на месте ДТП.



У погибшего взята кровь на анализ, ранее он 8 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД пешеходом. Лунинецким райотделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК РБ «Нарушение правил дорожного движения при эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».