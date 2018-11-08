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Водитель высадил пассажиров на трассе. Появились подробности смертельного наезда на М10

09.11.2018 13:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Пешеход двигался по проезжей части трассы М10 в Лунинецком районе и оказался под колёсами «Мерседес-Спринтер 308».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60470.php

Водитель высадил пассажиров на трассе. Появились подробности смертельного наезда на М10


ДТП произошло рано утром 7 ноября на 366 км автодороги «Кобрин-Гомель-граница РФ.

Ст. инспектор по административной практике ГАИ Лунинецкого РОВД Сергей Валько прокомментировал:

- По предварительной информации, водитель из Украины перевозил пассажиров в Бобруйск. В салоне возникла ссора между выпившими сожителями. Водитель остановился и высадил их на тёмной трассе. Женщина пошла по обочине, а мужчина - по проезжей части. Они думали, что идут в направлении Бобруйска, а направились в сторону Пинска.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60470.php

Водитель высадил пассажиров на трассе. Появились подробности смертельного наезда на М10


Как показала женщина на следственном эксперименте, она просила сожителя сойти с дороги. Но тщетно.

Он пытался остановить автомобиль, при этом был в тёмной одежде и не имел на себе световозвращающих элементов. Водитель «Мерседес-Спринтер 308», 35-летний житель Иванова, не разглядел пешехода и совершил наезд. 38-летний житель Бобруйска скончался на месте ДТП.

У погибшего взята кровь на анализ, ранее он 8 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД пешеходом. Лунинецким райотделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК РБ «Нарушение правил дорожного движения при эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

 
Теги: Гомель
 
 
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Пешеход двигался по проезжей части трассы М10 в Лунинецком районе и оказался под колёсами «Мерседес-Спринтер 308». ДТП произошло рано утром 7 ноября на 366 км...
 
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