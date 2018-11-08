|
11 ноября пройдет уличная “Модернистская прогулка” о брестской архитектуре
09.11.2018 13:32 — Разное | Виртуальный Брест
В воскресенье, 11 ноября пройдет пятая уличная “Модернистская прогулка”. Это цикл встреч о брестской архитектуре 30-х гг., построенной в стиле модернизм, об её истории и состоянии сегодня. Организатор прогулок — волонтерский проект
“Модернистские прогулки” это не экскурсии, а дискуссионные встречи для тех, кто заинтересован “брестским конструктивизмом”. Формат воскресной встречи предполагает исследование южной части района “Центр” на наличие модернистской архитектуры.
Старт встречи 11 ноября (воскресенье) в 13:00. Место сбора возле магазина “Модесса” ул. Машерова 44. Регистрация на встречу не требуется.
Главная | Новости | Газеты | Справки | Курсы валют | Знакомства | Знакомства2 | Гороскоп | Анекдоты |
© 2004-2018 21.by