11 ноября пройдет уличная “Модернистская прогулка” о брестской архитектуре

В воскресенье, 11 ноября пройдет пятая уличная “Модернистская прогулка”. Это цикл встреч о брестской архитектуре 30-х гг., построенной в стиле модернизм, об её истории и состоянии сегодня. Организатор прогулок — волонтерский проект “Брестский конструктивизм” .



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“Модернистские прогулки” это не экскурсии, а дискуссионные встречи для тех, кто заинтересован “брестским конструктивизмом”. Формат воскресной встречи предполагает исследование южной части района “Центр” на наличие модернистской архитектуры.

Мы расскажем общую информацию о модернизме в Бресте и анонсируем будущие мероприятия. Затем пройдёмся по южнее ул. Машерова и обследуем дома, оценим их состояние и перспективы сохранности.

Старт встречи 11 ноября (воскресенье) в 13:00. Место сбора возле магазина “Модесса” ул. Машерова 44. Регистрация на встречу не требуется.