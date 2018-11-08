В Минтруда рассказали, на сколько выросли пенсии белорусов после рекордного повышения

В Минтруда рассказали, на сколько выросли пенсии белорусов после третьего повышения за этот год. Так, средний размер назначенных месячных пенсий в ноябре составил 381,56 рубля. Это на 17,66 рубля больше, чем в октябре.



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Снимок носит иллюстративный характер. Александра Квиткевич, TUT.BY

Средний размер назначенных пенсий по возрасту в ноябре вырос до 393,68 рубля. Месяцем ранее эта сумма составляла 374,8 рубля.

Напомним, с 1 ноября в Беларуси в третий раз за этот год повысили трудовые пенсии. Ранее эти выплаты поднимали с 1 августа и 1 мая . В Минтруда ранее прогнозировали , что в результате перерасчета средний размер трудовых пенсий в ноябре вырастет до 388,1 рубля, а средний размер пенсии по возрасту — до 393,96 рубля.

Ранее премьер-министр страны Сергей Румас заявил , что правительство готовит предложение о повышении пенсий еще на 5%. По его словам, если оно будет поддержано, то рост пенсий в 2018 году станет рекордным — пенсии в 2018 году вырастут более чем на 20%.

— С учетом инфляции на уровне 6% — это рекордный рост, — подчеркнул Румас.

Отвечая на вопрос, когда пенсия достигнет запланированного параметра в 40% от средней заработной платы, глава правительства заметил, что пенсии в этом году повышались уже дважды. Однако пока соотношение между средней пенсией по возрасту и зарплатой составляет 36,2%.

— До конца года решить эту проблему (достичь 40%. — Прим. TUT.BY) невозможно, для этого пришлось бы поднять пенсию почти на 50%, — признал премьер. Румас пояснил, что причиной тому резкий рост зарплат в этом году.

Власти планируют поднять средний размер пенсий до 40% от средней зарплаты по стране: сначала хотели выйти на этот показатель в нынешнем году, но пришлось перенести на следующий.