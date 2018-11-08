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В Минтруда рассказали, на сколько выросли пенсии белорусов после рекордного повышения
09.11.2018 13:32 — Разное | Виртуальный Брест
В Минтруда рассказали, на сколько выросли пенсии белорусов после третьего повышения за этот год. Так, средний размер назначенных месячных пенсий в ноябре составил 381,56 рубля. Это на 17,66 рубля больше, чем в октябре.
Снимок носит иллюстративный характер. Александра Квиткевич, TUT.BY
Средний размер назначенных пенсий по возрасту в ноябре вырос до 393,68 рубля. Месяцем ранее эта сумма составляла 374,8 рубля.
Напомним, с 1 ноября в Беларуси в третий раз за этот год
Ранее премьер-министр страны Сергей Румас
— С учетом инфляции на уровне 6% — это рекордный рост, — подчеркнул Румас.
Отвечая на вопрос, когда пенсия
— До конца года решить эту проблему (достичь 40%. — Прим. TUT.BY) невозможно, для этого пришлось бы поднять пенсию почти на 50%, — признал премьер. Румас пояснил, что причиной тому резкий рост зарплат в этом году.
Власти планируют поднять средний размер пенсий до 40% от средней зарплаты по стране: сначала
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В Минтруда рассказали, на сколько выросли пенсии белорусов после третьего повышения за этот год. Так, средний размер назначенных месячных пенсий в ноябре составил...
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