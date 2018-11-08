Мероприятие состоится 17 ноября 2018г. в 12.00 по адресу : г. Брест, ул. К. Маркса, 60.



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Геральдика (гербоведение) — специальная историческая дисциплина, занимающаяся изучением гербов, а также традиций и практики их использования. На многих гербах в качестве геральдических фигур используются растения и животные. Геральдические фигуры гербов Брестской области – зубр, олень, змея, аист, голуби. На мероприятии Вы узнаете о тайнах науки геральдики, чем занимаются герольды, попробуете создать собственный герб. Прием заявок по телефону: 20-88-99.