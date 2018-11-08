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Зарплату — своевременно!

09.11.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Если вам задерживают зарплату, 12 ноября об этом нарушении можно будет сообщить на горячую линию Комитета госконтроля.

   На особом контроле в КГК Республики Беларусь находится требование Главы государства о безусловном соблюдении трудового законодательства по своевременной выплате заработной платы работникам республики и социальных пособий семьям, воспитывающим детей.

   В этой связи КГК Витебской области и будет проводить горячую линию с жителями области по вопросу несвоевременной выплаты зарплаты и социальных пособий семьям, воспитывающим детей. Обращения принимают с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по тел.: 8 (0212) 42-61-94.

Подготовила Галина КОВАЛЁВА.

Зарплату — своевременно!

 
 
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Если вам задерживают зарплату, 12 ноября об этом нарушении можно будет сообщить на горячую линию Комитета госконтроля.    На особом контроле в КГК Республики...
 
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