Зарплату — своевременно!

Если вам задерживают зарплату, 12 ноября об этом нарушении можно будет сообщить на горячую линию Комитета госконтроля.

На особом контроле в КГК Республики Беларусь находится требование Главы государства о безусловном соблюдении трудового законодательства по своевременной выплате заработной платы работникам республики и социальных пособий семьям, воспитывающим детей.

В этой связи КГК Витебской области и будет проводить горячую линию с жителями области по вопросу несвоевременной выплаты зарплаты и социальных пособий семьям, воспитывающим детей. Обращения принимают с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по тел.: 8 (0212) 42-61-94.

Подготовила Галина КОВАЛЁВА.



